Neuauflage im Pokal

Die Würzburger Kickers dürfen sich auf ein Heimspiel im Toto-Pokal Halbfinale freuen. Der FWK empfängt Ligakonkurrent und Pokalverteidiger FV Illertissen am Dallenberg. Das hat die Auslosung des Bayerischen Fußball-Verbands ergeben.

Bereits in der Vorsaison standen sich beide Teams im Halbfinale gegenüber. Die Kickers zeigten damals im März eine schwache Leistung und verloren in Illertissen verdient mit 1:3. Im Finale setzte sich der FV dann mit 5:4 gegen den TSV Aubstadt durch. Damit hatte sich Illertissen für den DFB-Pokal qualifiziert, in dem sie in der ersten Runde mit 0:2 gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim den Kürzeren zogen.

Im zweiten Halbfinale empfängt Bayernligist ATSV Erlangen den FC Ingolstadt 04 aus der 3. Liga. Ausgetragen werden die beiden Halbfinals im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb in Abstimmung mit den beteiligten Klubs in der ersten Aprilhälfte 2023, letztmöglicher Spieltermin ist der 18. April.

„Ich freue mich sehr, dass es ein Heimspiel geworden ist. Das wird ein spezielles Spiel. Es ist ein K.o.-Spiel und hat nichts mit unserem Ligaspiel dort zu tun“, sagt Kickers-Trainer Marco Wildersinn zur Auslosung. In der Regionalliga hatten die Kickers im September mit 6:0 in Illertissen gewonnen.