Mit ganz viel Mühe

FC Würzburger Kickers – DJK Vilzing 7:6 n.E. (0:0)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Würzburg: Friedsam, Karimani (63. Meisel), Sané, Göttlicher (71. Müller), Kurzweg, Franjic, Zaiser (74. Helmer), Caciel, Hägele, Junge-Abiol (63. Montcheu), Littmann (71. Haas).

Vilzing: Put, Wolf, Pirner, Jünger, J. Müller, Kordick (87. Stowasser), M. Kufner, C. Kufner, Niedermayer, Schröder, Schwander.

Mehr zum Thema Fußball Weiterer Schritt gen DFB-Pokal Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Regionalliga Bayern Würzburger Kickers: Der FWK "ballert" sich weiter durch die Regionalliga Bayern Mehr erfahren

Elfmeterschießen: 0:1 Stowasser, 1:1 Kurzweg, Vilzing verschießt, Sané verschießt, 2:1 Haas, 2:2 Müller, 2:3 Jünger, Meisel verschießt, Kufner verschießt, 3:3 Franjic, Friedsam hält gegen Schwander, Putz hält gegen Helmer, 3:4 Wolf, 4:4 Caciel, 4:5 Schröder, 5:5 Hägele, 5:6 Kufner, 6:6 Montcheu, Friedsam hält gegen Pirner, 7:6 Müller. – Schiedsrichter: Elias Tiedeken (Neusäß). – Zuschauer: 851.

Der FC Würzburger Kickers hat sich ins Halbfinale des bayerischen Verbandspokals gezittert. Erst im Elfmeterschießen bezwang man Liga-Konkurrent DJK Vilzing. Nach der torlosen regulären Spielzeit ging es ohne Verlängerung gleich an den Punkt. Die Würzburger Kickers starteten äußerst konzentriert in die Begegnung und hatten in den ersten Minuten deutlich mehr Ballbesitz. Danach jedoch wurden die Gäste aus Vilzing mutiger. Trotzdem gehört die größten Chancen der FWK, als Junge-Abiol frei vor DJK-Keeper Putz an diesem scheiterte (29.) und auch Helmer im Gäste-Keeper seinen Meister fand (87.). So ging es ins Elfmeterschießen, in dem die Kickers die besseren Nerven hatten. Vilzing hatte schon „Matchball“ mf