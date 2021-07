Marvin Pourié kommt

Die FC Würzburger Kickers hat Marvin Pourié vom Karlsruher SC verpflichtet. Der 30-jährige Angreifer war in der vergangenen Saison an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen und wechselt ablösefrei an den Dallenberg. Gegen 1860 München ist er bereits spielberechtigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Marvin Pourié hat in den vergangenen Jahren seine individuelle Klasse und seinen Torriecher nachhaltig unter Beweis gestellt. Er ist zudem körperlich robust und bringt reichlich Erfahrung mit. Wir sind sehr froh, dass er sich für unsere Kickers entschieden hat“, sagt Sebastian Schuppan (Vorstand Sport).

Pourié weist sowohl national als auch international große Erfahrung auf. In der 2. Bundesliga kommt er bisher auf 34 Einsätze, in der 3. Liga auf 101 Partien. Dabei gelangen ihm 42 Treffer. In der Saison 2018/19 hatte er entscheidenden Anteil daran, dass der Karlsruher SC ins Fußball-Unterhaus zurückkehrte. Mit 22 Toren wurde Pourié damals Torschützenkönig. 2019/20 verhalf er Eintracht Braunschweig zum Aufstieg in die 2. Bundesliga. Zudem kickte der 30-Jährige sechseinhalb Jahre im europäischen Ausland. Für den FC Kopenhagen lief er sogar zweimal in der Champions League auf.

„Mit ihm bekommen wir einen erfahrenen Stürmer, der bereits bewiesen hat, dass er weiß, wo die Kiste steht. Sein Torinstinkt, aber auch seine Persönlichkeit werden uns gut tun“, so Kickers-Cheftrainer Torsten Ziegner.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen mit der Mannschaft und dem Trainerteam. Es wird eine aufregende und schwere Saison. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung und meiner Qualität helfen und mit Toren zu einer erfolgreichen Saison beitragen”, sagt der Angreifer über seinen Wechsel nach Mainfranken.

Pourié trägt bei den Kickers die Rückennummer 9. ar