LZ wird langfristig zu teuer

Der FC Würzburger Kickers wird sich nach der Saison 2022/23 im Nachwuchsbereich neu aufstellen. So wird es bei den Kickers ab Sommer nach vier Jahren kein vom Deutschen Fußball Bund (DFB) zertifiziertes Leistungszentrum (LZ) mehr geben. Das bestätigte Kickers-Präsident Michael Grieger: „Die Mannschaften sollen weiterhin auf dem jetzigen Leistungsniveau spielen, und wir wollen auch in der Jugend die Nummer eins in Unterfranken sein.“

Knackpunkt dabei sind die Kosten. In der derzeitigen Form kostet das LZ den Würzburger Kickers rund 900 000 Euro, das ist viel Geld für einen Regionalligaverein. Nach DFB-Vorgaben braucht es in einem zertifizierten Leistungszentrum neben Vollzeitkräften in der Leitung auch dauerhaft beschäftigte Pädagogen und Psychologen.

Erst ab der 2. Liga ist der Betrieb eines Leistungszentrums vorgeschrieben. In der 3. Liga leisten sich in der laufenden Saison zwölf von 20 Klubs ein Leistungszentrums. In den Spielklassen darunter sind es bundesweit neben den Würzburger Kickers acht weitere Vereine. pati