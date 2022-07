Los-Glück: SpG Götzingen/Eberstadt im Pokal gegen Waldhof

Götzingen. In der zweiten Runde des BFV-Rothaus-Pokals am kommenden Wochenende hat der Buchener Kreisligist SpG Götzingen/Eberstadt ein Freilos, weshalb er schon sicher in der dritten Runde ist. Und hier stehen sowohl Gegner als auch Termin bereits fest: Kein Geringerer als Pokalverteidiger SV Waldhof Mannheim wird am Mittwoch, 3. August, um 18.30 Uhr seine Visitenkarte in Götzingen abgeben. Bereits 2016 hat Waldhof einmal im Pokal in Götzingen gespielt. 6:1 lautete damals vor rund 1000 Zuschauern das Endergebnis.

