Lion Schweers spielt in Havelse vor

Der Ex-Würzburger Lion Schweers spielt derzeit beim Drittligaaufsteiger TSV Havelse vor. Der 25-Jährige hinterließ dabei bei der 1:2-Testspielniederlage des TSV gegen den Regionalligisten VfB Oldenburg einen starken Eindruck. Eine schnelle Verpflichtung wird es allerdings wohl nicht geben. So soll der Defensivspieler diese Woche noch voll in Havelse trainieren. Erst danach wird es wohl zu einer Entscheidung kommen. „Bei Schweers ist auch die Frage, ob er bereit ist, für den TSV auf Geld zu verzichten. Es kann daher noch dauern bis zur Entscheidung“, so Matthias Limbach, Sportlicher Leiter der Havelser. Derweil soll Tobias Stirl als neue Nummer zwei verpflichtet werden. Zuletzt stand der 21-Jährige bei Wolfsburg II im Tor. „Er macht genau den Eindruck, den ich von ihm erwartet hatte“, lobt Trainer Rüdiger Ziehl. pati

