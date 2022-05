Kreativität für die Kickers

Der FC Würzburger Kickers baut weiter an seinem Kader für die kommende Spielzeit und hat Dardan Karimani verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt von West-Regionalligist SV Lippstadt zu den Mainfranken.

Seine fußballerische Ausbildung begann der Kosovare beim SV Lippstadt, bevor es ihn in die U17 Borussia Dortmunds zog. Ab der Saison 2014/15 spielte der torgefährliche Mittelfeldspieler für den SC Paderborn und kam auf 25 Einsätze in der U17-Bundesliga. Im Herrenbereich wurde er bei den Ostwestfalen vornehmlich in der Reserve eingesetzt. In der Oberliga Westfalen gelangen ihm in 50 Partien 16 Treffer sowie elf Vorlagen. Zudem feierte er sein Profidebüt in der 3. Liga. In der Wintertransferphase 2018/19 wechselte er zum SC Verl. Beim Sportclub absolvierte elf Spiele in der Regionalliga West, bevor es ihn zurück zu seinem Heimatclub SV Lippstadt zog. Für die Westfalen lief der 23-Jährige in 69 Partien in der Regionalliga West auf. Hierbei gelangen ihm sieben Treffer sowie fünf Vorlagen.

Entwicklung vorantreiben

Sebastian Neumann, Sportdirektor des FC Würzburger Kickers sagt: „Dardan ist ein technisch guter Spieler, der durch seine Kreativität unser Offensivspiel variabel gestalten kann. Er hat sein Potenzial in den vergangenen Jahren bereits unter Beweis gestellt. Nun wollen wir seine Entwicklung weitervorantreiben.“

„Ich habe mich in den Gesprächen mit den Verantwortlichen gleich wohl gefühlt und freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Das Zwischenmenschliche spielt für mich eine wichtige Rolle. Die Kickers sind ein familiärer Verein, der gleichzeitig ambitioniert ist. Daher glaube ich, dass es richtig ist, mich hier zu beweisen“, so Dardan Karimani. arau