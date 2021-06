Die neue Saison steht in den Startlöchern: Am heutigen Mittwoch, 16. Juni, um 15 Uhr bittet der neue Cheftrainer des FC Würzburger Kickers, Torsten Ziegner, seine Mannschaft zum Trainingsauftakt in die Vorbereitung der Drittliga-Saison 2021/22. Am Montag dieser Woche und am gestrigen Dienstag hatten die „Rothosen“ bereits die obligatorische Leistungsdiagnostik absolviert.

Erster Test ...