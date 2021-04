Kickers zögern Abstieg weiter hinaus

Karlsruhe. Karlsruher SC – FC Würzburger Kickers 2:2

Karlsruhe: Gersbeck, Wimmer, Gondorf, Wanitzek, Choi (65. Lorenz) , Heise (73. Rabold), Kother (65. Goller), Thiede, Kobald, Hofmann (89. Batmaz), Breithaupt (73. Groiß).

Würzburg: Bonmann, Dietz, Kraulich, Pieringer, Sontheimer (80. David), Munsy, Hägele (71. Nikolov), Meisel (60. Hasek), Feick (60. Ronstadt), Kopacz (71. Lotric), Feltscher.

Tore: 1:0 (26.) Choi,1:1 (36.) Pieringer, 2:1 (45.+1) Kother, 2:2 (90.+3) Dietz. – Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka (Görlitz).

Der FC Würzburger Kickers hat am Freitagabend in Karlsruhe zwar Unentschieden gespielt, doch der Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga könnte trotzdem schon am Sonntag besiegelt sein. Wenn nämlich Sandhausen gegen Hannover 96 gewinnt. Dann wären die Kickers nach ihrem dritten Gastspiel im deutschen Unterhaus zum dritten Mal direkt wieder abgestiegen. Bedauerlich ist, dass man beim KSC keine Mannschaft sah, die die allerletzte Chance auf den Klassenerhalt unbedingt ergreifen wollte. Es war wie so häufig in dieser Saison: Ein bisschen Lala und viel zu leicht die Gegentore kassiert.

Nur eine Veränderung in der Startelf nahm Kickers-Trainer Ralf Santelli im Vergleich zum Dienstagsspiel gegen Darmstadt 98 vor: David Kopacz spielte für den gelb-rot-gesperrten Rajiv van la Parra. Dominic Baumann, bisher immer im Kader, war beim KSC nicht im Aufgebot, so dass man mutmaßen kann, dass er einer der beiden Corona-Positiven im Team der Würzburger ist.

Zum Spiel: Es war erst einmal ein sehr mäßiger Kick im Karlsruher Wildpark. Das war aber auch irgendwie kein Wunder, denn der KSC kam aus einer zweiwöchigen Quarantäne, konnte solange also nicht als Mannschaft trainieren und die Kickers – nun ja – sie sind eben abgeschlagen Letzter der 2. Bundesliga. Die Würzburger hatten zwar Mitte der ersten Hälfte ein paar stabile Ballbesitzphasen, doch vorne wurde es nie gefährlich. Kein Wunder, dass das 1:1 durch Pieringers Kopfball nach einer Ecke und einem Torwartfehler von Gersbeck fiel (36.).

Es war der Ausgleich, weil die Karlsruher viel zu leicht in Führung gehen durften: Heise flankte von der Strafraumgrenze auf Choi, der völlig blank am langen Pfosten stand und zum 1:0 einschoss. (28.). Ebenso einfach ging es für die Gastgeber beim 2:1. Gondorf spielte am „Sechzehner“ unbedrängt auf Hofmann, der schoss, Bonmann klärte in die Mitte und Kother staubte ab. Beide Male hatten die „Vorarbeiter“ und die Torschützen viel zu wenig Gegnerdruck von den Würzburgern. Beim 2:1 kam wie schon zuletzt gegen Darmstadt hinzu: Es fiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

In der zweiten Hälfte spielten die Karlsruher „das Ding“ recht locker runter. Chancen gab es gar keine mehr – weder hüben noch drüben – bis in die Nachspielzeit: Da unterlief Gersbeck der zweite Torwartfehler des Abends, der Ball landete vor den Füßen von Dietz, der den Ball ins leere Tor zum 2:2 einschob.