Kickers wollen sich auswärts steigern

Die Stimmung rundum die Würzburger Kickers ist gut wie seit über zwei Jahren nicht. „Wir sind wieder da – die Chefs der Regionalliga“, singen die Kickers-Fans seit dem ersten Spieltag der neuen Runde voller Inbrunst. Ein Fangesang mit Gassenhauerpotenzial. Denn auch die Mannschaft versucht diesen Anspruch zu verinnerlichen, mit dominantem Fußball. Das klappt zumindest im heimischen Stadion am Dallenberg seit drei Spieltagen ziemlich eindrucksvoll. Nun will die Mannschaft von Cheftrainer Marco Wildersinn auch auswärts ein ähnliches Gesicht zeigen. Am Dienstagabend trifft der FWK im Unterfranken-Derby auf Viktoria Aschaffenburg.

Als die Kickers das letzte Mal im altehrwürdigen Stadion am Schönbusch in Aschaffenburg aufliefen, waren sie keine „Chefs der Regionalliga“. Unter dem damaligen Cheftrainer Michael Schiele gewannen die Kickers als Drittligist das Totopokal-Endspiel gegen den klassentieferen Außenseiter Viktoria Aschaffenburg souverän mit 3:0. Daniel Hägele sorgte damals für den „Dosenöffner“ mit seinem Treffer zum 1:0, auf der Tribüne schaute der gebürtige Aschaffenburger Felix Magath, damals als ihn noch keiner mit den Würzburger Kickers in Verbindung brachte, zu, wie die „Rothosen“ zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren den bayerischen Verbandspokal gewannen.

Ordentlicher Saisonstart

Vieles hat sich seither verändert, vor allem in Würzburg. Bei den Aschaffenburgern steht immer noch Ex-Bundesligastürmer Jochen Seitz an der Seitenlinie. Seine Viktoria ist mit neun Punkten aus den ersten sieben Spielen ganz ordentlich in die Saison gekommen. Die letzten drei Begegnungen spielte die Seitz-Elf jeweils unentschieden. Nun freut man sich auf den „Derby-Knaller“, wie der Verein auf seiner Internetseite vorab schreibt. „Wir hoffen natürlich auf eine große und lautstarke Kulisse, um dieses Spiel auch in einem tollen Rahmen in unserem Stadion austragen zu können und unseren Zuschauern damit einen tollen Fußballabend zu bieten“, wird Coach Seitz dort zitiert.

Ob seine Mannschaft dann wirklich so viel fürs Spiel tun wird, dass die Zuschauer auf ihre Kosten kommen, wird sich noch zeigen müssen. FWK-Cheftrainer Wildersinn ist sich auch noch nicht ganz sicher, welche Spieltaktik die Viktoria wählt. „Ich kann nicht in Jochen Seitz’ Kopf reingucken, aber ich habe eine Idee, wie sie es machen könnten“, sagt der 42-Jährige, der sich wie immer akribisch auf den bevorstehenden Gegner vorbereitet. Eichstätt (3:2), Ansbach (7:1) und Vilzing (2:1) hat der UEFA-Pro-Lizenzinhaber „klassisch ausgecoacht“, im letzten Auswärtsspiel der Kickers beim 0:0 gegen Türkgücü München holperte es jedoch etwas. „Ich habe richtig Bock auf Aschaffenburg“, sagt Wildersinn angesprochen auf das zuletzt straffe Programm mit acht Pflichtspielen in vier Wochen. „Gerade auswärts wollen wir uns jetzt steigern“, kündigt er an.

Bei den drei Auswärtsauftritten besangen die zahlreich mitgereisten Kickers-Fans sich und ihr Team zwar als „Chef der Regionalliga“, aber so richtig chefmäßig war das in der Fremde bislang noch nicht, mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage. Die Dominanz der Heimauftritte konnte bislang noch nicht auf die fremden Plätze transportiert werden. Beim nächsten Anlauf auswärts fehlen wird Marius Wegmann. Der Innenverteidiger musste im zurückliegenden Spiel gegen Vilzing bereits zur Pause mit einem Muskelfaserriss ausgewechselt werden. Er wird auf „unbestimmte Zeit“ fehlen, heißt es aktuell. Ihn vertreten wird der 1,93 Meter große Lukas Müller, der vor der Saison von der SG Sonnenhof Großaspach an den „Dalle“ wechselte. Ansonsten reist der „Chef der Regionalliga“ wohl mit voller Kapelle zum Derby.