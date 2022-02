Kickers verlieren auch gegen Duisburg

Würzburg. FC Würzburger Kickers – MSV Duisburg 1:2

Würzburg: Bonmann, Schneider (57. Pepic), Kraulich, M. Breunig (57. Pourié), L. Breunig, Perdedaj, Hägele, Kopacz, Strohdiek, Stefaniak, Becker.

Duisburg: Weinkauf, Kwadwo, Bakalorz, Stoppelkamp (86. Pusch), Bouhaddouz (86. Ademi), Fleckstein, Knoll, Feltscher, Stierlin (64. Frey), Steuer, Yeboah (70. Ajani).

Tore: 0:1 (4.) Bouhaddouz, 0:2 (39., Foulelfmeter) Stoppelkamp. – Besonderes Vorkommnis: Kickers-Trainer Ralf Santelli wird verwarnt, weil er reklamierend aufs Feld gelaufen ist (30.) Schiedsrichter: Franz Bokop (Vechta). – Zuschauer: 2327.

Fußball-Drittligist FC Würzburger Kickers hat das im Abstiegskampf so wichtige Heimspiel gegen den MSV Duisburg am Samstagmittag mit 1:2 verloren. Vor allem im ersten Abschnitt boten die Unterfranken eine erschreckend schwache Leistung. Das Aufbäumen in der Schlussphase kam zu spät. Der wochenlang suspendierte Marvin Pourié schoss das Würzburger Tor.