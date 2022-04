Kickers unterliegen Kaiserslautern

Würzburg. FC Würzburger Kickers – 1. FC Kaiserslautern 1:2

Würzburg: Bonmann, Waidner (88. Hofmann), Dietz, Pourié, Kurzweg (65. L. Breunig), Perdedaj (65. Sané), Hägele, Kopacz, Strohdiek, Stefaniak, Herrmann (79. Atmaca).

Kaiserslautern: Raab, Tomiak (46. Niehues), Winkler, Kraus, Ciftci (79. Hussein), Ritter, Boyd, Hanslik (79. Götze), Zuck, Hercher (79. Schad), Wunderlich (85. Kiprit).

Tore: 0:1 (34.) Wunderlich, 0:2 (58.) Boyd, 1:2 (85.) Sané. – Schiedsrichter: Mitja Stegemann (Bonn). – Zuschauer: 6471.

Der FC Würzburger Kickers hat das Drittliga-Spiel am Freitagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 1:2 verloren. In der Anfangsphase waren die Kickers besser, nach dem ersten Gegentreffer nahm das Unglück dann aber seinen Lauf. Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal spannend, doch eine echte Ausgleichs-Chance hatte Würzburg nicht mehr. Die Begegnung musste eine halbe Stunde später angepfiffen werden, weil Regen und Schnee den Platz aufgeweicht hatten.