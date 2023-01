Kickers-Test jetzt in Randersacker

Das Testspiel zwischen dem bayerischen Fußball-Regionalligisten FC Würzburger Kickers und dem Hohenloher Bezirksligisten VfB Bad Mergentheim kann wegen der Schneefälle der vergangenen Tage nicht wie geplant im Deutsch-Orden-Stadion in der Kurstadt stattfinden (wir berichteten bereits). Die Verantwortlichen haben nun aber doch kurzfristig einen Alternative als Austragungsort gefunden. Die Partie soll nun am heutigen Samstag, 21. Januar, um 13.30 Uhr auf dem Kickers-Trainingsgelände in Randersacker (Am Sonnenstuhl) stattfinden. Einer der Rasenplätze dort sei vom Schnee befreit worden. Falls es in der Nacht auf Samstag aber nochmals schneien sollte, dann kann es durchaus sein, dass das Testspiel dann doch noch ins Wasser (oder besser gesagt in den Schnee) fällt.

Die Kickers haben darauf hingewiesen, dass es wegen der Kurzfristigkeit der Spielverlegung bei der Partie in Randersacker weder etwas zu Essen noch zu Trinken geben wird. Wer also unbedingt etwas braucht, kann es sich jedoch selbst mitbringen. ptt