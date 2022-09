Kickers strotzen nur so vor Selbstvertrauen

Es ist gut möglich, dass am späten Samstagnachmittag Fans und Spieler des FC Würzburger Kickers zusammen „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ skandieren werden. Die „Rothosen“ zeigten sich zuletzt in Top-Form und sind dem aktuellen Tabellenführer SpVgg Unterhaching dicht auf den Fersen. Die Unterfranken entwickelten sich nach dem Neustart schneller als zu erwarten war zum Meisterschaftsfavoriten. Am

...