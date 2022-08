Kickers spielen sich in die Herzen der Fans zurück

FC Würzburger Kickers – SpVgg Ansbach 7:1

Würzburg: Richter, Wegmann, Haas, Karimani (60. Meisel), Sané, Kurzweg (73. Kurzweg), Franjic, Zaiser (85. Röthlein), Caciel (60. Montcheu), Hägele, Junge-Abiol (73. Helmer).

Ansbach: Heid, Karakas (64. Sauerstein), Bayerlein, Dietrich, Schellhorn, Sperr (78. Bajrami), Kroiß (73. Stolz), Brekner, Abadiew (46. Belzner). Herzner (46. Herzner).

Tore: 1:0 (19.) Maximilian Zaiser, 2:0 (26.) Saliou Sané, 3:0 (28.) Benjika Caciel, 4:0 (54.) Jonas Bayerlein (Eigentor), 4:1 (56.) Sven Landshuter, 5:1 (64.) Ivan Franjic, 6:1 (70.) Saliou Sané, 7:1 (87.) Dominik Meisel. – Schiedsrichter: Tobias Wittmann (Wendelskirchen). – Zuschauer: 2243.

Mit einem furiosen 7:1-Heimsieg gegen die SpVgg Ansbach krönten die Würzburger Kickers ihre perfekte Englische Woche. Gerade einmal 84 Tage nach dem Abstieg aus der 3. Liga ist am Würzburger Dallenberg wieder Zuversicht und eine ordentliche Prise Euphorie zu spüren. Nach zwei desaströsen Jahren, befinden sich die Kickers sportlich wieder auf einem vielversprechenden Weg.

Es erinnert bei den Kickers auch nach dem krachenden Absturz, an den Spieltagen immer noch viel an die vergangenen sieben Jahre im Profifußball. Den Dallenbergparkplatz mietet der Klub immer noch zu seinen Spielen, das Verpflegungsangebot im Stadion ist identisch zu vorigen „besseren“ Zeiten, das Treiben im VIP-Zelt wirkt umtriebig wie eh und je, nach dem Spiel gibt es eine offizielle Pressekonferenz, das Stadionprogramm mit Musik und Videoleinwand schindet in der Regionalliga ordentlich Eindruck, genauso wie der perfekte Rasen. Das Stadionerlebnis ist immer noch gegeben.

Seit einer Woche passt dazu auch die Performance der neuen Kickers-Mannschaft, die ihre Gegner – so wie es die Fans in ihrem traditionellen Schlachtgesang immer fordern – förmlich „vom Dalle schießen“.

Über 2200 Zuschauer waren im fränkischen Duell dabei. Die aktive Fanszene, die nach über sieben Jahren wieder zurück unter die Haupttribüne gezogen ist, sorgt für eine Stimmung, wie sie am „Dalle“ mindestens seit Pandemie-Ausbruch nicht mehr war. Das Publikum freute sich über eine echte Galavorstellung ihrer Kickers. „Wir waren heute im Endeffekt chancenlos. Das, was Würzburg heute gespielt hat war herausragend“, zollte Ansbachs Trainer Christoph Hasselmaier der übermächtigen Profitruppe seinen Respekt. Vor nicht einmal drei Wochen gewann der Aufsteiger aus Mittelfranken noch überraschend, aber auch überzeugend, mit 2:0 gegen Meisterschaftsmitfavorit FC Bayern München II. Am „Dalle“ waren die Amateure heillos überfordert.

Innerhalb weniger als zehn Minuten Mitte der ersten Hälfte entschied der FWK durch Treffer von Maximilian Zaiser, Saliou Sané und Benjika Caciel die Partie frühzeitig. Vor allem Caciels Treffer zum 3:0 versetzte die Zuschauer ins Staunen. Der 21 Jahre alte Flügelstürmer umkurvte vor seinem Treffer vier Ansbacher Verteidiger wie die Slalomstangen. Der gebürtige Ulmer lachte nach dem Spiel und erzählte: „Ich wollte schießen, aber der Weg zum Tor war zu, dann bin ich einfach weitergelaufen bis ich eine Lücke gesehen habe.“

Nach der Pause ging das muntere Scheibenschießen durch ein Ansbacher Eigentor, Sanés zweiten Treffer und Tore von Ivan Franjic und Dominik Meisel, trotz eines zwischenzeitlichen Aufbäumens der Gäste weiter. 7:1 hieß es am Ende.

Das Rezept für ein Spitzenteam in der Regionalliga ist offensichtlich. Zuhause müssen nach Möglichkeit klare Siege eingefahren werden, auswärts – auf den häufig schwer bespielbaren Plätzen – gilt es über Wille und eben der eigenen Qualität egal wie, die Punkte einzufahren. „Ich habe den Anspruch, dass ich fast gegen 90 Prozent der Liga hoch gewinnen will“, sagt Peter Kurzweg angesichts des großen Qualitätsunterschied seiner Kickers zu den meisten Teams. „Wir müssen wissen, es wird nicht immer so sein. Es wird auch wieder schwierigere Tage geben, wo es nicht so einfach geht“, mahnt Coach Wildersinn.

„Es herrscht ein geiler Spirit. Hier gibt jeder für jeden Gas“, sagte Kurzweg. Gemeint war die Mannschaft, es darf aber eigentlich auf alle Beteiligten derzeit rundum die Kickers gemünzt werden. „Es macht Spaß. Das hätte ich nicht erwartet“, sagt der Kapitän, der schon letzte Saison beim Abstieg ab der Winterpause dabei war.

Die Würzburger Kickers erfüllen endlich wieder ihren eigenen sportlichen Ambitionen – mit Spaß, Leichtigkeit und jeder Menge Power und Zielstrebigkeit.