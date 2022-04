Würzburg. Das Spiel der Würzburger Kickers in der 3. Liga gegen den 1. FC Kaiserslautern steht kurz vor der Absage. Aufgrund der Schnee- und Regenfälle ist der Platz in der "Flyeralarm-Arena" völlig aufgeweicht. Um 19 Uhr will die Platzkommission den Stadionrasen noch einmal besichtigen. Im Moment reollt der Ball nicht richtig. Wenn gespielt werden kann, dann ist Anstoß erst um 19.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1