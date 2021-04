Kickers-Spiel beim KSC findet wie geplant statt

Würzburg. Das Auswärtsspiel von Fußball-Zweitligist FC Würzburger Kickers beim Karlsruher SC kann am heutigen Freitag, 23. April, wie geplant stattfinden. Das teilte der Verein am Vormittag mit. Am gestrigen Donnerstag waren zwei Spieler der Kickers positiv getestet worden. Die deshalb zusätzlich anberaumten PCR-Tests aller Spieler sind jedoch negativ ausgefallen. "Wir sind alle erleichtert über die Ergebnisse der Testreihe", erklärte Sport-Vorstand Sebastian Schuppan.

