Kickers punkten bei Schwarz-Debüt

Viktoria Köln – FC Würzburger Kickers 1:1

Viktoria Köln: Nicolas, Handle, Rossmann, Greger, Buballa, K. Klefisch, Lorch (58. Sontheimer), Risse, Amyn (58. Heister), Marseiler (73. Palacios Martínez), N. Möller (73. Bunjaku).

Würzburg: Bonmann, Waidner (71. Atmaca), L. Dietz, Kraulich, Lungwitz, D. Meisel, Perdedaj (87. N. Hoffmann), Adigo (60. Kopacz), M. Pepic, R. Herrmann, Pourié.

Tore: 1:0 (13.) Rossmann, 1:1 (26.) Pourié. – Schiedsrichter: Martin Speckner (Schloßbach). – Zuschauer: 2118.

Einen ersten Punktgewinn verbuchte der neue Würzburger Cheftrainer Danny Schwarz. Beim Gastspiel in Köln reichte es für die Kickers bei der Viktoria zu einem 1:1-Unentschieden. In der Tabelle hilft der Punkt aber beiden Teams nicht wirklich weiter: Viktoria Köln und die Würzburger Kickers belegen mit zehn beziehungsweise acht Punkten noch immer die Plätze 18 und 19.

Dabei bot Schwarz mit Dominik Meisel, Alexander Lungwitz und Ryan Adigo drei neue Spieler in der Startformation auf. Nach der Partie zeigte sich Danny Schwarz mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Das Team steht zusammen, so kommen wir nach und nach unten raus. Mit dem frühen Standardtor bekommen wir direkt einen Nackenschlag. Wie wir dann zurückkommen und wie wir bis zum Schluss verteidigen, war bärenstark. Es war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“

Früher Rückstand

Den besseren Start in die Partie erwischten aber die Gastgeber. Nach einem Eckball von Marcel Risse von der rechten Seite setzt sich Maximilian Rossmann in der Mitte durch und wuchtet den Ball aus acht Metern halbhoch ins Würzburger Tor (13.). Kurz davor verhinderte Würzburg-Schlussmann Hendrik Bonmann mit einer Glanzparade gegen Luca Marseiler noch die Viktoria Führung (12.).

Auch danach blieb die Janßen-Elf die aktivere Mannschaft. So musste Hendrik Bonmann eine scharfe Hereingabe von Marcel Risse mit einer Fußparade entschärfen (19.). Danach jedoch kamen die in schwarz spielenden „Rothosen“ besser in die Partie und meldeten sich durch einen Distanzschuss von Fanol Perdedaj erstmals im Spiel an (22.) – aus Würzburger Sicht der Auftakt in die beste Phase des ersten Durchgangs. Denn nach einer Ablage von Ryan Adigo sorgte Marvin Pourié für den verdienten Ausgleichstreffer (26.). Köln zeigte sich nun zunehmend verunsichert. Bezeichnend als Maximilian Rossmann nach Pressing der Ball ins eigene Toraus versprang, die nachfolgende Ecke für die Kickers aber nichts einbrachte (29.). Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte sollte den Kickers bis zum Pausenpfiff trotz Überlegenheit kein weiterer Treffer mehr gelingen.

Bonmann rettet stark

Ohne Wechsel auf beiden Seiten startete der zweite Durchgang, der ähnlich wie der erste mit stärkeren Hausherren begann. So gehörten auch die ersten beiden Abschlüsse durch Youssef Amyn (47.) und Nikolaj Möller (51.) der Viktoria. Dagegen taten sich die Kickers erneut schwer in die Partie zu kommen. Gerade im eigenen Offensivspiel sah man der Schwarz-Elf die Verunsicherung der letzten Wochen deutlich an. Auffällig blieben weiterhin nur die Kölner. Der eingewechselte ehemalige Würzburger Patrick Sontheimer versuchte es aus der Distanz, setzte den Ball aber knapp am Würzburger Tor vorbei (70.). Noch gefährlicher wurde es kurz darauf, als Simon Handle mit einem Kopfball am glänzend reagierenden Hendrik Bonmann scheiterte (71.).

In der Schlussphase bekamen die Kickers die Partie wieder besser in den Griff und rettet schlussendlich das 1:1 ins Ziel. Dementsprechend betonte FWK-Stürmer Marvin Pourié nach dem Spiel: „Das waren wilde Wochen für uns.“