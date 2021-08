Kickers im Pokal gegen Großbardorf

Die Partien der 2. Hauptrunde im Bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb stehen fest. Der FC Würzburger Kickers tritt dabei am 18. August beim Bayernligist TSV Großbardorf an. Die größte Überraschung in der ersten Runde erlebte der SV Viktoria Aschaffenburg. Der Regionalligist scheiterte im Elfmeterschießen am Bezirksligisten BSC Saas-Bayreuth. Entsprechend der Pokal-Statuten durfte sich der BSC seinen Wunschgegner für die 2. Runde aussuchen. Wenig überraschend fiel die Wahl auf Drittligist TSV 1860 München, der bereits kommende Woche (18. August) zum Bayreuther Pokalhit im Hans-Walter-Wild-Stadion gastiert. „Glückwunsch natürlich an die Bayreuther zum Erstrunden-Sieg und zum großen Pokalduell gegen die Münchner Löwen. Solche Spiele machen besonders für die kleinen Vereine den Pokalwettbewerb aus. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass auch für die Underdogs an einem guten Tag alles möglich ist. Noch nie hat es bayernweit nur einen Kreissieger in der 2. Pokalrunde gegeben“, erklärte Verbands-Spielleiter Josef Janker nach der Auslosung. pati

