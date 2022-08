Würzburg. Die Würzburger Kickers haben sich in der Spitzengruppe der Fußball-Regionalliga Bayern festgesetzt. Mit 2:1 hat der FWK am Freitagabend daheim gegen Aufsteiger Vilzing gewonnen. Bei konsequenterer Chancenausnutzung hätte der Sieg deutlich höher ausfallen können. Auch zählten zwei Tore wegen Abseits nicht. Die Kickers-Treffer erzielten, Franjic und Hägele in der Anfangsviertelstunde.

