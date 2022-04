Kickers gewinnen und dürfen weiter hoffen

Würzburg. FC Würzburger Kickers – Viktoria Berlin 3:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Würzburg: Bonmann, Waidner (69. Pourié), Dietz, Schneider, Kraulich, Sané (85. M. Breunig), Kurzweg (69. L. Breunig), Kopacz (88. Atmaca), Strohdiek, Stefaniak, Herrmann (85. Meisel).

Berlin: Sprint, Lewald, Makreckiks, Benyamina (61. Falcao), Ezeh, Kapp, Evina (46. Küc), Gunte, Seiffert (46Theisen), Pinkckert (66. Yamada), Menz.

Tore: 1:0 (68., Elfmeter) Sané, 2:0 (78.) Herrmann, 3:0 (81.) Pourié. – Schiedsrichter: Dr. Robin Braun. – Zuschauer: 1790.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Würzburger Kickers haben die „Minimini-Chance“ auf den Klassenerhalt in der 3. Liga mit dem 3:0-Heimsieg gegen Viktoria Berlin weiter aufrechterhalten. In einem über lange Zeit schwachen Spiel machten die Kickers in der Schlussphase alles klar. Im Grunde müssen die Würzburger die letzten drei Spiele in Meppen, gegen Halle und in Zwickau gewinnen, um Gegner Berlin und Verl noch zu überholen und den Klassenerhalt zu sichern.