Kickers-Frauen treten auf der Stelle

FC Würzburger Kickers – FC Ingolstadt 0:0

Würzburg: Popp, Bohn, Ansmann (70. Hanke), Teubert, Scheidel, Desic, Robertson, Dickmeis, Gath (78. Klärle), Kreußer, Gerst (58. Neufeld).

Die Aufholjagd der Fußballerinnen des FC Würzburger Kickers in der 2. Liga kommt noch nicht richtig in die Gänge. Trotz einer über weite Strecken sehr ordentlichen Vorstellung, kamen die „Rothosen“ in ihrem Heimspiel gegen den Tabellen-Dritten FC Ingolstadt nicht über ein 0:0 hinaus.

Dabei waren die Kickers von Beginn weg die aktivere Mannschaft. Mittelfeldspielerin Nicole Kreußer hatte nach bereits fünf Minuten die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an Ingolstadts Schlussfrau Franziska Maier. Ansonsten waren zwingende Torchancen auf beiden Seiten, in der hart umkämpften und spielerisch mauen Partie, Mangelware. Kurz vor der Pause hatte Kickers-Torjägerin Medina Desic noch einmal eine gute Abschlussmöglichkeit. Der abgefälschte Schuss der montenegrinischen Nationalspielerin landete knapp neben dem Tor der „Schanzerinnen“.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten zunächst die Gäste den Druck, wurden – wie im gesamten Spiel – aber allenfalls durch Distanzschüsse gefährlich. Würzburgs gutaufgelegte Keeperin Johanna Popp machte einen durchweg sicheren und souveränen Eindruck.

Selbiges traf auf das Schiedsrichtergespann um Julia Boike nur bedingt zu. Eine fünfminütige Spielunterbrechung aufgrund von starken Regenfalls war nicht die einzige Entscheidung, die für Irritationen sorgte. Seinen Unmut über die Schiedsrichterleistung äußerte auch ein ums andere Mal Kickers-Trainer Markus Lützler. Kurz vor Schluss quittierte Boike das mit einer Gelben Karte für den Ex-Profi.

„Wir können uns jetzt nichts mehr erlauben“, sagte Lützler in Hinblick auf die noch ausstehenden fünf Spieltage: „Wir müssen jetzt versuchen jedes Spiel zu gewinnen.“ Mit jetzt acht Punkten stehen die FWK-Frauen weiter auf dem vorletzten Platz.

Johann in die Bundesliga

Nach einem Jahr bei den Kickers-Frauen hat Keeperin Hannah Johann den Sprung in die 1. Bundesliga geschafft. Zur neuen Saison wechselt das 18-jährige Torhütertalent zu eintracht Frankfurt. Sie hat bei den Hessen einen Vertrag bis zum 30- Juni 2024 unterschrieben.

mnU-Nachwuchstalent im Oberhaus des deutschen Frauenfußballs und absolviert aktuell ihr Abitur. Die Rothosen drücken für beides fest die Daumen.

Die ambitionierte und technisch starke Keeperin hütete während der laufenden Saison bislang vier Mal das Tor des FC Würzburger Kickers. In der vergangenen Saison spielte sie beim „fränkischen Nachbarn“ 1. FC Nürnberg. Zuvor sammelte sie als Jugendliche an der Shattuck St. Mary’s School – einer Schule mit Schwerpunkt Fußball – im US-Bundesstaat Minnesota Erfahrungen im Ausland. Die gebürtige Niedersächsin (sie stammt aus Hannover) macht derzeit ihr Abitur. stkr