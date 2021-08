Kickers denken kurzfristig und langfristig

Aufsteiger: Die abgelaufene Spielzeit 2020/21 lief für den SC Freiburg II fast perfekt: 28 Siege, neun Unentschieden, fünf Niederlagen. Mit fünf Punkten Abstand auf den SV Elversberg sicherte sich der Profiunterbau des Bundesligisten schließlich die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest. Auch die coronabedingte Saisonunterbrechung von Oktober bis Dezember stoppte die Breisgauer nicht auf den Weg in Richtung 3. Liga, obwohl es auch kontroverse Diskussionen vor dem Re-Start der Südweststaffel gab. Einige Regionalligisten, darunter der TSV Schott Mainz und Astoria Walldorf, wollten ihn nämlich verhindern. Das Landgericht Mannheim hatte deren Klage damals allesamt abgewiesen. Danach folgte der einzige kleine Durchhänger des SCF mit zwei Niederlagen am Stück gegen Bayern Alzenau und den SSV Ulm. Von den übrigen 29 Spielen verloren die Freiburger nur noch zwei. Ein 1:1 in Elversberg am vorletzten Spieltag machte den Aufstieg in die 3. Liga perfekt. Dort warten die Freiburger nach vier Partien noch auf den ersten Saisonsieg. Nach zwei Nullnummern gegen Wehen Wiesbaden und Magdeburg setzte es zuletzt gegen Dortmund II (2:5) und Türkgücü München (0:3) zwei Niederlagen in Folge.

Cheftrainer: Nach dem Abgang von Christian Preußer zu Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Thomas Stamm die Mannschaft vor der Saison übernommen. Für den 38-Jährigen ist es die erste Station als Cheftrainer einer Herrenmannschaft. Zuvor trainierte der Schweizer sechs Jahre lang die A-Junioren des SC Freiburg und gewann mit der U19 in der Saison 2017/18 den DFB-Pokal: „Inhaltlich und im Umgang mit den Personen macht es keinen großen Unterschied, ob ich Jugendliche oder nun eine Herrenmannschaft trainiere. Am Ende des Tages arbeite ich mit einer Gruppe zusammen, die – unabhängig vom Alter der einzelnen Spieler – ein ähnliches Ziel verfolgt.“ Die 3. Liga will Stamm nutzen, um die jungen Spieler weiterzuentwickeln und an die erste Mannschaft heranzuführen: „Die 3. Liga bietet uns die Möglichkeit, unsere Spieler auf einem noch höheren Niveau antreten zu lassen. Für die eigene Entwicklung ist das eine hervorragende Herausforderung. Ich sehe die 3. Liga daher als Chance für die Spieler, den nächsten Entwicklungsschritt in ihrer noch jungen Laufbahn zu gehen. Aber wir wissen natürlich auch, dass die Saison für uns als Neuling schwer wird. Wir wollen uns jedoch nicht kleiner machen, als wir sind.“

Kader: Mit einem Durchschnittsalter von 21,4 Jahren stellt der SC Freiburg II die jüngste Mannschaft in der 3. Liga. Folgerichtig betont Thomas Stamm: „Es geht darum, das Gefüge zwischen Jung und Erfahren zu stabilisieren.“ Der bekannteste Neuzugang ist Vincent Vermeij. Der 27-Jährige kam vom Liga-Konkurrenten MSV Duisburg nach Freiburg. In 56 Drittligaspielen traf er für den MSV 22 Mal, zwölf Tore legte er vor. Außerdem verstärkt mit Yannick Engelhardt ein aktueller U20-Nationalspieler den Kader. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte vom SV Werder Bremen an die Dreisam. Verlassen hat die Mannschaft Stürmer Marvin Pieringer, der an Schalke 04 verliehen wurde. In 60 Spielen für die zweite Mannschaft erzielte er 21 Tore und bereitete sechs Treffer vor. In der vergangenen Saison war der 1,91 Meter große Angreifer an die Würzburger Kickers ausgeliehen worden. Ein weiterer Leistungsträger, der dem SCF II nicht mehr zur Verfügung steht, ist Konrad Faber. Der Außenbahnspieler wechselte zum Zweitligisten SSV Jahn Regensburg. Auch Felix Bacher (WSG Tirol), David Nieland, Lars Gindorf, Torwart Bennet Schmidt, Junior Eyamba, Johannes Manske und Felix Roth sind aus dem Kader der Vorsaison nun nicht mehr dabei. pati