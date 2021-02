Aufstiegskrimi: Nach 22 Spieltagen tobt in der 2. Liga das spannendste Aufstiegsrennen der Historie. Vier Teams liegen mit 42 Punkten gleichauf auf den ersten vier Plätzen. Das gab es zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie. In der vergangenen Saison stand am 22. Spieltag der spätere Zweiliga-Meister Arminia Bielefeld mit 44 Punkten ganz oben, gefolgt vom Hamburger SV und dem VfB Stuttgart mit jeweils 41 Punkten. Am übernächsten Spieltag treffen eben jene vier Mannschaften in direkten Duellen aufeinander. Dann heißen die Paarungen Fürth gegen Bochum (Samstag) und am Hamburg gegen Kiel (Montagabend). Dementsprechend betont Bochums Danny Blum: „Die Liga ist sehr eng, jeder kann gegen jeden gewinnen. Es sind aktuell vier Mannschaften auf Augenhöhe. Irgendwann wird sich jedoch herauskristallisieren, wer wirklich oben mitspielt und wer es knapp verpasst. Wir streben natürlich nach dem Größtmöglichen.“ Auch zum kommenden Heimspiel gegen den FC Würzburger Kickers hat der Offensivspieler eine klare Meinung: „Wir haben im Hinspiel schon erlebt, was für ein hartes Stück Arbeit es war, dass wir gerade so 3:2 dort gewinnen konnten. Aber dieses Mal muss Würzburg nach Bochum kommen. Und wir wollen versuchen, dass Würzburg in Bochum nicht den Hauch einer Chance hat. Darauf werden wir vorbereitet sein.“ Ähnliche Worte wählt Mannschaftskollege Tarsis Bonga: „Es geht darum, generell zu zeigen, dass wir bereit sind alles zu geben und auch zu zeigen, dass wir da sind und dass es schwierig ist, an uns vorbeizukommen.“

AdUnit urban-intext1

Statistiken: Vor dieser Saison hatten beide nur 2016/17 auch in der 2. Bundesliga miteinander zu tun; damals gab es jeweils einen Heimsieg (2:0 für die Kickers, 2:1 für den VfL). Bochum lag dabei im Heimspiel gegen Würzburg lange durch ein Eigentor von Tim Hoogland 0:1 hinten, erst zwei ganz späte Tore von Tom Weilandt (84. Minute) und Dominik Wydra (87.) drehten die Partie. Kurios dabei: Den Kickers gelang in allen drei Partien immer der 1:0-Führungstreffer. Auf Würzburger Seite ist Bernhard Trares erstmals als Trainer an der Castroper Straße zu Gast – als Spieler hat er keines seiner letzten fünf Auswärtsspiele in Bochum verloren (zwei Siege, drei Remis in Bundesliga, DFB-Pokal und 2. Bundesliga). Bereits nach dem wichtigen 3:2-Heimerfolg gegen den Hamburger SV betonte Trares: „Wir geben uns nicht auf, nur weil wir ein paar Punkte hintendran sind.“

Kampfansage: Derweil gibt sich Würzburgs Schlussmann Hendrik Bonmann im Kampf um den Klassenerhalt kämpferisch: „Wir haben seit dem Winter eine gute Entwicklung genommen. Der Verein hat starke Transfers getätigt, die uns als Mannschaft weiterbringen. Wir haben einfach mehr Qualität im Team als noch vor dem Jahreswechsel. Zuletzt haben wir nur gegen Spitzenteams gespielt und dabei auch Düsseldorf und Hamburg geschlagen. In anderen Spielen hatten wir auch viel Pech. Die Mannschaft sieht einfach, dass sie gegen jeden mithalten und gar gewinnen kann. Wir haben jetzt richtig Blut geleckt und wollen die Klasse unbedingt halten. Es sind noch zwölf Spiele und wir haben fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, sieben ans rettende Ufer. Wir müssen und wollen dranbleiben. Mit zwei, drei Siegen hintereinander wären wir wieder mittendrin.“ Lobende Worte findet der 27-Jährige unterdessen für den kommenden Gegner: „Bochum steht absolut zurecht da oben. Sie spielen einen guten Fußball, haben eine klasse Mannschaft mit extrem viel Qualität beisammen. Ich spüre als Außenstehender eine ziemliche Ruhe beim VfL, die auch nicht immer da war. Es wurden schon die richtigen Ziele vor der Saison ausgegeben und die werden mit einer sehr interessanten Kaderzusammenstellung und einem besonnenen Trainer Thomas Reis auch seriös verfolgt.“ pati