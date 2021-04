Vier Siege, vier Unentschieden, 18 Niederlagen, zehn Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze – die Ausgangslage der Würzburger Kickers in der 2. Liga erscheint aussichtslos. Nach der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen Sandhausen am Sonntag, möchte Kickers-Abwehrmann Christian Strohdiek vor dem Nachholspiel am morgigen Donnerstag, 8. April (18.30 Uhr) bei Hannover 96 das Handtuch

...