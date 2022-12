Jeden Tag arbeiten für Platz 1

„Wir haben offensiv wie defensiv bislang gute Leistungen gezeigt. Trotzdem kann man beide Bereiche noch optimieren. Das heißt, noch mehr klare Torchancen herausspielen und dem Gegner weniger Chancen zulassen. Wir haben viele Spieler, die bisher eine gute bzw. sogar sehr gute Saison gespielt haben. Dennoch sehe ich bei den Spielern noch Potenzial, in welchen Bereichen sie sich verbessern können.

Diese Möglichkeiten sehen die Spieler auch selbst und sind ehrgeizig genug, die nächsten Schritte zu gehen.“ So analysiert Marco Wildersinn, Trainer des FC Würzburger Kickers die bisherigen Spiele seiner Mannschaft in der Regionalliga Bayern.

Der FWK macht nach zwei Abstiegen in Folge auch wieder Spaß. Lediglich drei Zähler trennen die „Rothosen“ vom Ligaprimus Spvgg. Unterhaching, trainiert vom Ex-Nationalspieler Sandro Wagner. Auch deshalb betont Wildersinn auf der letzten Pressekonferenz des Jahres 2022: „Die Fans stehen immer hinter uns und unterstützen die Mannschaft bei Heim- und Auswärtsspielen. Wir bekommen stets positive Rückmeldung von ihnen. Es gibt noch ein Ziel, das wir umsetzen können. Das lautet: Noch einen Platz gutmachen. Daran werden wir jeden Tag arbeiten.“

Positive Nachrichten gibt es unterdessen von Felix Göttlicher. Die zunächst nur bis Jahresende terminierte Leihe des Abwehrspielers von Erzgebirge Aue wurde bis Sommer verlängert. „Wir haben uns geeinigt. Felix hat sich sehr gut entwickelt“, so Sportdirektor Sebastian Neumann. Somit wird der 20-Jährige auch beim Trainingsauftakt am 16. Januar am „Dallenberg“ auf dem Rasen stehen.

Relegationstermine stehen fest

Zudem stehen inzwischen die Termine für die Aufstiegsspiele des bayerischen Regionalliga-Meisters gegen den Nordost-Titelträger fest. Sollte keines der beteiligten Teams die Endspiele in den jeweiligen Verbandspokal-Wettbewerbs erreichen, werden die Partien um den Aufstieg in die 3. Liga am 1. und 5. Juni ausgetragen. Im entscheidenden zweiten Spiel hat der bayerische Vertreter Heimrecht. Das Hinspiel findet im Nordosten statt. Der Zeitplan ändert sich, wenn eine der teilnehmenden Mannschaften im Finale des Verbandspokals vertreten sein sollte. Sollte dies der Fall sein, würden beide Spieler erst am 7. und 11. Juni stattfinden. Der FC Würzburger Kickers tritt im Halbfinale des bayerischen Verbandspokals am 28. März gegen den Liga-Rivalen FV Illertissen an.

Noch nicht ganz komplett ist derweil der Winterfahrplan der Kickers. So sind die Verantwortlichen des FWK noch auf der Suche nach ein oder zwei weiteren Testspiel-Gegnern. Bisher stehen folgende Spiele fest: 21. Januar gegen eine Auswahl in Bad Mergentheim; 28. Januar gegen die DJK Gebenbach, 4. Februar gegen den VfR Aalen, 11. Februar gegen den 1. FC Nürnberg II. Ein Trainingslager ist nach aktuellem Stand nicht geplant.