Würzburg. Vor einigen Monaten noch wären die „Ansagen“ der Würzburger Kickers vor einem Spiel gegen eine Top-Mannschaft der 2. Bundesliga deutlich verhaltener ausgefallen. Am Donnerstag aber sagte FWK-Trainer Bernhard Trares: „Wir wollen auch in Bochum gewinnen.“ Seine Worte waren getragen von Selbstvertrauen. Und das ist nachvollziehbar. Mit dem Spiel beim VfL enden die Spitzenspiel-Wochen der Unterfranken, in denen sie nacheinander auf die fünf bestplatzierten Teams der Zweitliga-Tabelle trafen. Gegen Düsseldorf und den Hamburger SV haben die „Rothosen“ gewonnen, gegen Kiel und Greuther Fürth auch wegen irrwitziger Schiedsrichter-Fehlentscheidungen verloren. Anpfiff in Bochum im altehrwürdigen Ruhrstadion an der Castroper Straße ist am Samstag um 13 Uhr.

„Was soll auch schief gehen?“, könnte man etwas salopp fragen, denn nach Meinung von Trainer Trares ähneln sich die Spielanlagen des HSV und des VfL. „Bochum ist eine routinierte Mannschaft. Sie spielen entspannt und sind abgeklärt am Ball. Da brauchen wir Geduld“, sagte Trares. Das Rezept der Kickers wird das gleiche sein wie in den vergangenen Spielen: Bei Balleroberung wird schnell nach vorne gespielt. „Wir sind halt nicht so eine Kombinationsmaschine wie ManCity“, erklärte Trares mit Blick auf die Fußballdemonstration der „Sky Blues“ in der Champions League gegen Mönchengladbach.

Startelf zum Fünften?

Aber die Kickers sind jetzt konkurrenzfähig in dieser 2. Bundesliga. Das liegt auch daran, dass Bernhard Trares mittlerweile eine Stammformation gefunden hat, die bereits viermal in Folge die Spiele begonnen hat – und in Bochum sehr wahrscheinlich ein fünftes Mal beginnt. „Ich bin froh, dass wir jetzt eine Mannschaft gefunden haben, die Harmonie mitbringt“, sagt er.

Hendrik Bonmann strahlt im Tor Ruhe aus und spielt besser mit als Fabian Giefer. Neben dem unumstrittenen Abwehrchef Christian Strohdiek hat sich nun auch Douglas stabilisiert. „Er hat hart an sich gearbeitet“, freut sich der FWK-Trainer. Kapitän Arne Feick findet nach ein paar Hängern nun auch seine Form als Linksverteidiger. Rechts macht Rolf Feltscher die Seite zu und setzt Impulse nach vorne. Nach langem Experimentieren hat man die Raute als beste Mittelfeldformation entdeckt. Auf der „Solo-Sechs“ wird Daniel Hägele immer stärker. Der „schlaue Spieler“ (Trares) hat in dieser Woche wegen Adduktoren-Problemen aber nur eingeschränkt trainiert. Links Martin Hasek und rechts Patrick Sontheimer glänzten gegen Hamburg nun auch als Torschützen; die „Kompatibilität“ von Ridge Munsy und Marvin Pieringer im Angriff wurde mehrfach beschrieben.

Noch wichtiger ist aber die Tatsache, dass sich die Spieler „hintendran“ nicht hängen lassen. „Da kommt Druck“, freut sich der Trainer und nennt namentlich: Dominic Baumann, Frank Ronstadt, Lars Dietz, Rajiv van la Parra, Tobias Kraulich und David Kopacz. Da lässt sich offensichtlich gar keiner hängen.

Auch in einem statistischen Segment haben die Kickers mächtig Boden gut gemacht: In der Tabelle der Laufleistung sind die Würzburger mit 115,41 Kilometer pro Spiel auf dem fünften Platz zu finden – Bochum ist da nur 14. mit 113,18 Kilometern. Auch deshalb sagt Bernhard Trares selbstbewusst: „Wir sind bereit für den Abstiegskampf. Wer uns abschreibt, macht einen großen Fehler.“

Und deshalb ist das Ziel „drei Punkte in Bochum“ nicht nur ein bisschen branchenübliches Gepolter, sondern ein ernstzunehmendes Ziel der Würzburger.

Lesen Sie am Samstag in der Print-Ausgabe ein Interview mit dem Bochumer Trainer Thomas Reis, der aus Wertheim stammt.