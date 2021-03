Den Worten folgten Taten: Am Morgen hatte Kickers-Trainer Bernhard Trares in der obligatorischen Video-Pressekonferenz vor einem Zweitliga-Spiel darauf hingewiesen, dass „Regensburg vorne die Ballgewinne will und unseren Aufbau verhindern möchte“. Im Nachmittagstraining dann übten die Würzburger Profis, auf engem Raum, unter hohem Gegnerdruck, den Ball zirkulieren zu lassen. Der SSV Jahn ist

...