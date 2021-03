Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die restlichen Spieltage der Zweitliga-Saison 2020/21 zeitgenau terminiert: Der FC Würzburger Kickers gastiert am Samstag, 17. April um 13 Uhr am Hamburger Millerntor und trifft dort auf den FC St. Pauli. Bereits vier Tage später, am Dienstag, 20. April um 18.30 Uhr empfangen die „Rothosen“ die „Lilien“ aus Darmstadt, ehe es am Freitag, 23. April, ebenfalls um 18.30 Uhr in den Karlsruher Wildpark geht.

Im vorletzten Liga-Heimspiel gegen den VfL Osnabrück geht es am Samstag, 8. Mai um 13 Uhr. Die beiden letzten Partien der Saison finden jeweils sonntags um 15.30 Uhr statt. Zunächst geht es zu den Braunschweiger Löwen (16. Mai), dann kommt Paderborn zum Saisonabschluss an den „Dalle“ (23. Mai).

Die Relegation um den letzten freien Platz in der 2. Bundesliga finden am Donnerstag, 27. Mai, um 18.30 Uhr und am Sonntag, 30. Mai , um 13 Uhr statt. im Hinspiel hat zunächst der Drittligist Heimrecht, das Rückspiel findet beim Sechzehnten der 2. Bundesliga statt. alx