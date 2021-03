Dem 1. FC Heidenheim droht beim heutigen Gastspiel in Würzburg der Ausfall von Angreifer Tim Kleindienst. Der 25-Jährige hat nach wie vor mit Problemen im Sprungsgelenk zu kämpfen. Das bestätigte Trainer Frank Schmidt auf der Abschlusspressekonferenz: „Neben dem gelbgesperrten Oliver Hüsing fallen auch Gianni Mollo, Denis Burnic und Robert Leipertz, der in dieser Woche noch individuell trainiert, sicher aus. Tim Kleindienst ist mit seinen Sprunggelenksproblemen aus dem Paderborn-Spiel noch nicht bei 100 Prozent. Gut ist, dass es keine strukturelle Verletzung ist. Bei Belastung macht sich das aber trotzdem bemerkbar. Wir hoffen, dass das jeden Tag besser wird und wägen gut zwischen Belastung und Regeneration ab. Wir wollen das in den nächsten Wochen nicht mitschleppen, aber bald steht ja auch eine Länderspielpause an. Als Ersatz für Oliver Hüsing gibt es in der Innenverteidigung mit Norman Theuerkauf und Oliver Steuerer zwei Optionen.“

Vor der Partie am Dallenberg hat der Tabellensechste bereits 15 Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Dementsprechend betont Frank Schmidt: „Wir sind nahe am Klassenerhalt. Der wird uns gelingen, so selbstbewusst sind wir. Unsere Bilanz mit 36 Punkten stimmt. Zuletzt in Paderborn und gegen Düsseldorf mussten wir nach Führungen aber viermal den Ausgleich hinnehmen. Das ist untypisch für uns. Wir wollen mit unseren Führungen besser umgehen. Trotzdem haben wir aus diesen zwei Spielen gegen Bundesligaabsteiger vier Punkte geholt und fünf Tore geschossen. Körperlich sind wir topfit.“

Für die Kickers findet Frank Schmidt lobende Worte: „Würzburg ist zu Hause seit vier Spielen ungeschlagen und hat aus den letzten beiden Spielen zu Hause vier Punkte geholt. Es wird ein Spiel mit vielen Zweikämpfen werden. Da muss man sich durchsetzen, wenn man Erfolg haben will. Die Heimsiege gegen Düsseldorf und Hamburg haben sie sich mit Einsatz verdient. Es ist nicht einfach, in Würzburg zu bestehen. Die jetzige Mannschaft kann man nicht mit der aus Hinrunde vergleichen. Sie haben einen großen Kader und hatten im Winter viele Neuzugänge. Sie haben Qualität dazu geholt und haben in den letzten Heimspielen nicht gespielt wie der Tabellenletzte. Wir werden Geduld brauchen. Würzburg ist die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren in der Anfangsviertelstunde, aber den meisten in der zweiten Halbzeit. Wir wollen gut verteidigen, bei eigenem Ballbesitz hinten nicht zu offen stehen und nicht von Anfang an zu viel Risiko gehen. Wir brauchen Geduld und Kompaktheit.“ pati