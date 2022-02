Grieger bis Sommer Aufsichtsrats-Chef

Michael Grieger, Präsident des „e.V.“, tritt die Nachfolge von Thorsten Fischer als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der FC Würzburger Kickers AG an (wir berichteten am Samstag online). Dieser wird das Amt bis zum Sommer bekleiden. Anschließend soll die Position in Zusammenhang mit einer möglichen Neuregelung der Gesellschafterstruktur erneut und langfristig besetzt werden.

„Zunächst möchte ich mich persönlich – und auch im Namen des Vereins – bei Thorsten Fischer für seine großartigen und langjährigen Dienste für die Kickers bedanken. Sicherlich hätte der Klub ohne sein Engagement nicht die Erfolge der letzten Jahre feiern können. Für mich ist es eine Verpflichtung und Selbstverständlichkeit zugleich, dass ich dem Verein in diesen herausfordernden Zeiten helfe und trete meine Aufgabe mit viel Demut an. Jeder weiß, dass ich immer alles mit Herzblut für die Kickers gebe“, so Grieger.

Michael Grieger ist nun nicht nur Präsident des FC Würzburger Kickers e.V., sondern auch Aufsichtsratsvorsitzender der Würzburger Kickers AG. © Gralla

Grieger ist seit 2007 Mitglied im Verein. Bereits vor mehreren Jahren wurde ihm für seine Verdienste im Verein die goldene Nadel der Kickers verliehen. Im Sommer 2021 wurde der Rechtsanwalt dann schließlich in das Amt des Präsidenten des e.V. gewählt. Michael Grieger komplettiert damit das Gremium, das zusätzlich mit Lars Krakat und Dominik Möhler besetzt ist.

„Ich wünsche meinem langjährigen Kollegen Michael Grieger viel Erfolg. Durch die schnelle Nachbesetzung bleibt die AG für die laufenden Projekte voll handlungsfähig. Das hatte für uns alle höchste Priorität“, sagt Thorsten Fischer zur Nachfolgeregelung. ako