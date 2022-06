FWK verliert gegen Offenbach

FC Würzburger Kickers – Kickers Offenbach 1:2

Der FC Würzburger Kickers hat den ersten Härtetest in der Sommervorbereitung verloren. Vor 743 Zuschauern unterlag der FWK dem Südwest Regionalligisten Offenbacher Kickers mit 1:2. Aufseiten der Würzburger Kickers kam mit Jose del Valle für Fabrice Montcheue ein weiterer Testspieler zum Einsatz. Bei hochsommerlichen Temperaturen ging aber zunächst der OFC früh in Führung. Nach einer Flanke von Shako Onangolo traf Neuzugang Törles Knöll sehenswert zum 0:1 (4.). Danach kamen die Würzburger Kickers besser ins Spiel und kamen durch Ivan Franjic zur ersten guten Möglichkeit (34.).

Kurz vor dem Pausenpfiff nutzten die Rothosen dann einen Fehler im Spielaufbau der Offenbacher aus und kamen durch Franz Halmer zum verdienten Ausgleichstreffer (35.). Mit 1:1 ging es für beide Mannschaften in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel jubelten dann erneut die Fans der Würzburger Kickers, als Saliou Sané aus kurzer Distanz die vermeintliche Führung erzielte. Jedoch wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung des Torschützen nicht anerkannt (65.).

In einer spannenden Schlussphase sorgte schließlich David Tomic per Kopf für die die erneute Führung der Hessen (77.). Auf der Gegenseite verpassten Benyas Solomon Junge-Abiol (85.) und Samuel Röthlein (89.) den möglichen Würzburger Ausgleichstreffer. So blieb es beim 2:1 für den OFC.

Positives Fazit

Trotzdem zog FWK-Cheftrainer Marco Wildersinn ein positives Fazit der bisherigen Vorbereitung: „Wir haben ordentlich Tempo drin. Die Jungs haben sehr gut gearbeitet und haben richtig Bock, geben richtig Gas.“ Für den FWK ging es am Montag ins Trainingslager nach Amberg (Oberpfalz). Dort stehen zwei weitere Testspiele auf dem Programm. Am Mittwoch, 29. Juni, gastieren die Kickers ab 18.30 Uhr bei der DJK Ammerthal. Der zweite Test ist für Samstag, 2. Juli, 17 Uhr bei der DJK Gebenbach angesetzt.

Das nächste Testspiel vor heimischer Kulisse ist im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung angesetzt. Dann empfangen die Rothosen am 9. Juli um 14 Uhr den FSV Frankfurt (Regionalliga Südwest) in der „Flyeralarm Arena“.