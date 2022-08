FWK setzt sich in der Spitzengruppe fest

FC Würzburger Kickers – DJK Vilzing 2:1

Würzburg: Richter, Haas (90.+2 Littmann), Wegmann (46. Müller), Hägele, Kurzweg, Zaiser, Junge-Abiol (90. Aksu), Franjic, Karimani (87. Montcheu), Caciel (89. Helmer), Sané.

Vilzing: Putz, Wolf, Jünger, Müller, M. Kufner, C. Kufner (81. Schwander), Hoch, Wendl, Stowasser, Niedermayer, Schröder.

Tore: 1:0 (12.) Franjic, 2:0 (16.) Hägele, 2:1 (56.) Stowasser. – Schiedsrichter: Elias Tiedeken (Neusäß). – Zuschauer: 2463.

Die Würzburger Kickers bleiben in der Fußball-Regionalliga Bayern weiter auf Erfolgskurs. Am Freitagabend besiegte der Drittliga-Absteiger den Aufsteiger aus der Bayernliga, die DJK Vilzing, mit 2:1. Während sehr starken ersten 20 Anfangsminuten stellte die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn die Weichen auf Sieg. Nur eine Chance hatte Vilzing im ersten Abschnitt. Doch Peter Kurzweg blockte den Ball mit einer beherzter Grätsche.

Kurioses Tor

Das 1:0 für die Würzburger war ein kurioser Treffer: Ivan Franjic spielte einen Steilpass in die Schnittstelle der DJK-Innenverteidigung. Der Ball war zu steil für den startenden Benyas Solomon Junge-Abiol. Der grätsche mehr oder weniger alibi-mäßig gen Ball, irritierte damit den Gäste-Keeper und das Spielgerät kullerte an diesem vorbei ins Vilzinger Tor.

Das 2:0 war weit unspektakulärer: Nach einer Ecke von Junge-Abiol drückte Daniel Hägele am langen Pfosten den Ball ins Tor. Das war eine Variante, die sich eigentlich schon über die Grenzen Bayern hinaus herumgesprochen haben sollte…Das Bällchen lief flott durch die Kickers-Reihen, wenngleich sie nach dem raschen 2:0 einen Gang herausnahmen. Weitere Chancen durch Franjic und Saliou Sané hätte eine noch zu einer weit höheren Halbzeitführung für den FWK führen können.

Kurzweg hätte gleich nach Wiederanpfiff auf 3:0 stellen müssen, und das Tor von Sane zählte wegen Abseits nicht. Und dann fiel urplötzlich das 1:2, als Thomas Stowasser in eine Flanke rutschte (56.). Das Spiel war nun zwar vom Ergebnis her spannend, doch vom Verlauf her weiter einseitig. Die Kickers vergaben beste Chancen, dazu wurde ein weiteres Abseitstor nicht anerkannt – auch nach Rücksprache des Schiedsrichters mit seiner Assistentin. Eine Kopfball-Chance der Gäste (70.) hätte aber auch das 2:2 bedeuten können. In der Schlussminute lief Franz Helmer noch einmal frei auf Putz zu, doch der FWK-Angreifer vertändelte leichtfertig.

Schon am Dienstag geht es in Aschaffenburg weiter, ehe nächsten Freitag Unterhaching kommt.