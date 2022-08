FWK glücklich vom Punkt

TSV Großbardorf – FC Würzburger Kickers 1:4 (1:1, 1:1) n.E.

Würzburg: Friedsam, Littmann (62. Kurzweg), Müller, Wegmann, Montcheu (75. Haas), Karimani (46. Hägele), Meisel (75. Zaiser), Franjic, Junge-Abiol (46. Sané), Helmer, Caciel.

Tore: 1:0 (1.) Strohmenger, 1:1 (14.) Caciel. – Elfmeterschießen: 1:2 Kurzweg, Friedsam hält gegen Alawami, 1:3 Helmer, Göller trifft die Latte, 1:4 Haas, Binder schießt drüber. – Schiedsrichter: Marcel Krauß (Fladungen). – Zuschauer: 472.

Der FC Würzburger Kickers hat die nächste Runde im Bayerischen Verbandspokal (Toto-Pokal) erreicht. Der FWK setzte sich beim TSV Großbardorf mit 4:1 nach Elfmeterschießen durch. Bereits in der ersten Minute des Spiels erzielten die Gastgeber durch Tim Strohmenger das 1:0. Die Antwort der Kickers folgte in der 13. Minute durch Benjika Caciel, der durch einen sehenswerten Schlenzer das 1:1 erzielte. Danach hatte die Wildersinn-Elf die besseren Chancen und hätte noch vor dem Seitenwechsel in Führung gehen können.

Auch nach dem Seitenwechsel gehörten die besseren Möglichkeiten zunächst dem Regionalligisten aus Würzburg. Der eingewechselte Saliou Sané (52., 73.) und Franz Helmer (90.+1) brachten den Ball aber nicht im Tor unter. So hätten in einer spannenden Schlussphase fast die Gastgeber den Coup bejubelt, als Friedsam gegen den durchgebrochenen Shaban Rugovaj sein ganzes Können aufbieten musste (90.+4).

Damit musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Dort bewies der FWK dann Nervenstärke und verwandelte dreimal sicher. Dagegen traf der TSV Großbardorf nicht einmal. „Wir haben insgesamt nicht flüssig genug kombiniert und waren nicht präzise genug. Aber gut, jetzt haben wir immerhin auch gezeigt, dass wir Elfmeterschießen können,“ sagte FWK-Trainer Marco Wildersinn nach der Partie. pati