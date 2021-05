FWK forciert Förderung der Jugend

Der langjährige Leiter des Nachwuchsleistungszentrums Jochen Seuling übernimmt ab dem 1. Juli 2021 eine neue Aufgabe bei der „Flyeralarm Sportmanagement GmbH“ und übergibt den Staffelstab an Ralf Santelli. Der Fußballlehrer, der in den vergangenen beiden Jahren den NLZ-Cheftrainerposten innehatte, übernimmt für die kommenden zwei Jahre die Leitung am „KRE Sportpark“.

Jochen Seuling leitete das Nachwuchsleistungszentrum des FC Würzburger Kickers seit Sommer 2015 und trieb die Entwicklung des frisch gebackenen BFV-NLZ sukzessive voran. Er professionalisierte die Strukturen und leitete den sportlichen Aufschwung an. Die Teams von der U12 bis zur U15 spielen mittlerweile in den höchstmöglichen Ligen. Die Altersklassen U16 mit U19 gehören zu den Besten ihres Jahrgangs in Bayern. Zudem hatte Seuling entscheidenden Anteil an der Anerkennung zum Bundesliga-Leistungszentrum zum 1. Juli 2019.

Jochen Seuling (l.) und Ralf Santelli spielen wichtige Rollen. © Gralla

„Wir haben mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln einen Status hergestellt, der personell, infrastrukturell und auch sportlich sehr beachtlich ist. Ich habe die Aufgabe sehr gerne gemacht und bin darin aufgegangen“, so Jochen Seuling, der im Rahmen seiner neuen Tätigkeit weiterhin in wichtige sportliche Aufgaben und Entscheidungen beim FWK sowie dem FC Admira eingebunden sein wird.

Vertrauen ins Team

Seine Nachfolge tritt der bisherige NLZ-Cheftrainer Ralf Santelli an. Der Fußballlehrer ist seit Juli 2019 im Verein und gestaltete die Entwicklung des DFB-NLZs bereits seit der Anerkennung in enger Zusammenarbeit mit Jochen Seuling mit. Den gemeinsam eingeschlagenen Weg möchte Santelli, der weiter NLZ-Cheftrainer bleibt, nun weitergehen und die positive Entwicklung des NLZ vorantreiben. „Ich freue mich sehr auf die erweiterte Aufgabe. Ich werde weiterhin sehr vertrauensvoll mit meinem Team zusammenarbeiten und höchst engagiert die Belange des Vereins vorantreiben.“

Sebastian Schuppan, der mit Ralf Santelli die vergangenen Wochen die Profi-Mannschaft des FC Würzburger Kickers betreute und sehr intensiv mit ihm zusammenarbeitete, spricht von einer Optimal-Lösung: „Jochen bleibt uns als Ansprechpartner erhalten und Ralf führt die gemeinsam begonnene Arbeit nun weiter fort. Das ist für uns die optimale Lösung. Unser Fokus wird in den kommenden Jahren ohnehin vermehrt auf der Förderung junger Spieler aus der eigenen Jugendabteilung liegen und wir hoffen, damit eine wichtige Weichenstellung getan zu haben. Mit Dominik Meisel haben wir einen Spieler, der den Sprung in den Profifußball geschafft hat. Mit Umut Ünlü haben wir einen weiteren Spieler, der in dieser Saison zum Profikader gehört hat und wichtige Eindrücke gesammelt hat. In der kommenden Saison werden Maximilian und Louis Breunig dazugehören, die ebenfalls in unserem NLZ gespielt haben. Unser Ansporn ist, Talente zu fördern und zu fordern. Dabei spielt die Arbeit im NLZ einen entscheidenden Anteil.“ aler