VfL Bochum – FC Würzburger Kickers 3:0

AdUnit urban-intext1

Bochum: Riemann, Gamboa (88. Chibsah), Soares, Decarli, Losilla, Zoller (84. Eisfeld), Blum (74. Pantovic), Holtmann, Tesche (88. Bonga), Zulj (84. Ganvoula), Bella Kotchap.

Bild mit Symbolcharakter: Viel zu leicht machten es die Würzburger den Bochumern beim Zweitliga-Spiel im Ruhrstadion. Hier enteilt Robert Zulj den „Rothosen“ David Kopacz, Patrick Sontheimner und Daniel Hägele (v.l.). Am Ende siegte der VfL locker und hoch verdient mit 3:0. © Frank Scheuring

Würzburg: Bonmann, Lotric (46. Kopacz), Pieringer (46. Van la Parra), Sontheimer (84. Kraulich), Douglas, Munsy (80. Ronstadt), Hägele, Feick, Feltscher, Strohdiek, Hasek (80. Baumann).

Tore: 1:0 (21.) Zulj, 2:0 (62.) Blum, 3:0 (81.) Holtmann. – Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stutttgart). – Zuschauer: keine zugelassen.

AdUnit urban-intext2

Das Kopfschütteln begann schon in der Pause. Sebastian Schuppan tigerte während der Halbzeit in der Coachingzone vor der Würzburger Bank auf und ab. Er hatte die Arme verschränkt, schaute auf den Boden, und sein Kopf ging dauernd hin und her. Der Vorstand Sport der Würzburger Kickers mochte es nicht verstehen, warum die Mannschaft beim Gastspiel in Bochum dermaßen harmlos auftrat. „Das reicht nicht. Das ist nichts von dem, was uns gegen den HSV ausgezeichnet hat. Da muss der Trainer jetzt ein paar Sachen ganz klar ansprechen“, hatte er wenige Minuten zuvor am „Sky“-Mikrofon gesagt.

Ob Trainer Bernhard Trares diese klaren Worte gefunden hatte – naja, man darf spekulieren. Er artikulierte sie zumindest nach dem Spiel: „Es war ein hochverdienter Sieg für Bochum.“ Nach vorne war die Leistung der Kickers im zweiten Durchgang dann zwar minimal besser, aber immer noch unzureichend für den Abstiegskampf in der 2. Bundesliga. So stand am Ende ein ernüchterndes 0:3, und Sebastian Schuppan lief nach dem Schlusspfiff mit der gleichen Haltung am Platz entlang: Kopfschüttelnd, der Blick ging nach unten. Den Verlauf der Begegnung im „Vonovia Ruhrstadion“ fasste FWK-Kapitän Arne Feick recht gut zusammen: „Ich kann mich selten erinnern, in einem Spiel so ohne Chancen gewesen zu sein.“

AdUnit urban-intext3

Es waren konkret zwei Möglichkeiten der Kickers auf einen Treffer. Kurz vor der Pause prüfte Sontheimer Riemann im VfL-Tor ebenso wie Kopacz kurz nach Wiederanpfiff. Bezeichnend für die Harmlosigkeit der Würzburger ist: Beides waren Weitschüsse. Dass bei dieser Tabellensituation, in der sich die Kickers befinden, keine fußballerische Filetstücke serviert werden, dürfte klar sein. Allerdings war auch die Hausmannskost dieses Mal zu fad. Bezeichnend sind die Zweikampfwerte und die Foulstatistik (siehe Infobox). Das erste und zweite Gegentor stehen sinnbildlich für ausbleibenden Körpereinsatz. Beim 1:0 kam Strohdiek nicht nach, dazu trat Hägele ein „halbes Luftloch“ anstatt den Ball zu klären. Zulj bedankte sich aus kurzer Distanz. Beim 3:0 lief Holtmann von der Mittellinie bin in den Fünfmeterraum der Würzburger – und letztlich mit dem Ball dann noch über die Torlinie. Weniger Gegenwehr gibt es nicht. Beim 2:0, als Blum enteilte, wurde wieder einmal das Geschwindigkeitsdefizit der Kickers sichtbar.

AdUnit urban-intext4

Taktisch war zu erkennen, dass die Bochumer die Raute des FWK im Mittelfeld stets dazu nutzten, „mit Bums“ über ihre fixen Außenverteidiger Gamboa und Soares anzugreifen. Eine Umstellung im Laufe des Spiels auf eine „flache Vier“ zog Trares offensichtlich nicht in Erwägung. Man muss bei aller berechtigten Kritik aber auch aufzeigen, dass sich die Bochumer am Samstag als so richtig ernsthafter Aufstiegsanwärter präsentierten.

Zu früh frohlockt?

Trotzdem: Das unterfränkische Frohlocken nach dem 3:2 gegen den Hamburger SV war also ein bisschen früh. Wenn diese Niederlage beim VfL etwas Gutes hatte, dann das: Die Kickers können das Flämmchen Hoffnung auf den Klassenerhalt nur dann am Züngeln halten, wenn sie in den verbleibenden elf Begegnungen mit mehr Feuer spielen. Die Würzburger müssen sich eine eigene Identität für diesen Abstiegskampf formulieren.

Die kann dann viele Gesichter haben. „Hinten dicht“: Verteidigen was das Zeug hält. Nur einmal spielten die Kickers in dieser Runde hinten zu null. „Robust ran“: Es muss schon im Mittelfeld und auch in der Abwehr mehr knallen. Das Spiel muss körperlicher werden. Zu leicht kommen die Gegner meist da durch. „Schnell vor“: Es ehrt Trares und die Seinen, dass sie spielerische Möglichkeiten immer wieder praktizieren. Doch bei der Ballzirkulation ist die Fehlerquote viel zu hoch und die Absicherung dahinter unzureichend. Deshalb empfiehlt sich eigentlich eher der schnelle Ball nach vorne, das Mittelfeld überbrückend, und da geht dann die Luzi ab. Von allem ein bisschen wird zu wenig sein für den Ligaverbleib.

Auf die Frage, wann denn jetzt die entscheidenden Spiele um den Klassenerhalt kommen, antwortete Torhüter Hendrik Bonmann sehr deutlich: „Ab jetzt sind eigentlich alle Spiele entscheidend.“