Friedsam wechselt zu den Kickers

Schon im Trainingslager war Vincent Friedsam als Testspieler dabei – und hat die Verantwortlichen von seinen Qualitäten überzeugt. Nun hat der 20-Jährige für ein Jahr bei den Kickers unterschrieben. Ausgebildet wurde der gebürtige Kölner beim 1. FC Köln. Bei den Rheinländern spielte er in der U17- und U19-Bundesliga und kam in 14 Spielen zum Einsatz, in denen er sechsmal ohne Gegentor blieb. Danach gelang ihm der Sprung in die Regionalliga-Mannschaft und kam dort auf vier Pflichtspiele. Vergangene Woche reiste der Schlussmann mit den Kickers ins Trainingslager und stellte sein Können nicht nur im Training unter Beweis.

