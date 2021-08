Fragil statt stabil: Die FWK-Probleme

Würzburg. Das Bild bleibt irgendwie immer das gleiche: Würzburgs Gegner jubeln nach dem Spiel, die Kickers-Spieler stehen mit hängenden Köpfen auf dem Platz herum. So auch am Montag gegen 21 Uhr. Während die Verler vor ihrer Mini-Fankurve ihre Freude über den 1:0-Erfolg (wir berichteten) heraus schrien und für Siegerfotos mit ihren etwa 20 Anhängern posierten, hatte FWK-Trainer Torsten Ziegner seine enttäuschten Spieler zu einem Kreis zusammengerufen. Er sprach einige Minute gestenreich zu seinen Profis. „Er hat die erfahrenen Spieler in die Pflicht genommen. Sie sollen vorangehen und die jungen führen“, verriet später Marvin Pourié Inhalte von Ziegners Ansprache.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab in den DFB-Pokal Das Spiel: Die nächste Begegnung bestreiten die Würzburger Kickers am Sonntag, 8. August, um 18 Uhr in der „Flyeralarm-Arena“ gegen den Bundesligisten SC Freiburg. In der ersten Runde des DFB-Pokalwettbewerbs möchte der FWK für eine Überraschung sorgen. Die Karten: Am Donnerstag/Freitag, 5./6. haben die Dauerkarten-Inhaber das Karten-Vorkaufsrecht für diese Begegnung. Danach beginnt der freie Verkauf. Um eine Karte zu erwerben und ins Stadion zu kommen benötigt man den „3G“-Nachweis. Weitere Informationen unter www.wuerzburger-kickers.de. mf

Das wird aber gewiss nicht alles gewesen sein, was der Coach seinen Jungs in den Minuten der puren Enttäuschung mitgegeben hatte. Und auch tags darauf, beim obligatorischen Auslaufen, bestand Gesprächsbedarf bei den Kickers: Der Saisonstart nach dem Abstieg in die 3. Liga ist verpatzt. Null Tore, null Punkte. Nur ein Sieg in den jüngsten neun Pflichtspielen steht für die Würzburger saisonübergreifend. Und dieser „Dreier“ gelang am vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga in Braunschweig zu einem Zeitpunkt, als man bereits abgestiegen war, es also um „nichts mehr ging“.

Trotzdem regiert große Gelassenheit am „Dalle“: „Frustration ist fehl am Platz“, sagte zum Beispiel Angreifer Marvin Pourié. „Es war eine Steigerung“, empfand David Kopacz auf die Frage, wie er die Leistung gegen Verl im Vergleich zum München-Spiel sah. Lässig schob er nach: „Der Knoten muss halt mal platzen.“ Und was sagt der Trainer? „Ich habe viele richtige Dinge gesehen. Es war ein Schritt nach vorne. Wir müssen in der Saison ankommen, dann geht es in die richtige Richtung“, artikulierte Torsten Ziegner.

Einmal zu null in 40 Liga-Spielen

Doch wie will man in dieser starken und äußerst ausgeglichenen 3. Liga ankommen, wenn man einerseits keine Tore schießt und andererseits immer wieder bitter-billige Gegentore hinnehmen muss? So auch am Montag, als es nach einem Ballverlust 80 Meter vor dem eigenen Tor wenige Sekunden später eben in diesem „klingelte“. Die Verler liefen einfach durch. Es war aber nicht die einzige Chance der Gäste. Immer wieder wackelte die Abwehr der Kickers bedenklich. Auf dieser fragilen Defensive lässt sich kein stabiles Spiel aufbauen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine latente Unsicherheit und Fehleranfälligkeit begleitete die Würzburger durch die gesamte Begegnung. In den vergangenen 40 Liga-Spielen (!) gelang es den Unterfranken nur einmal, ohne Gegentor zu bleiben. Das war im Januar beim 0:0 gegen Braunschweig, bei dem man etwa 30 Minuten mit doppelter Überzahl spielte. Und man muss nun wirklich kein ausgefuchster Fußballlehrer zu sein, um zu der Erkenntnis von Torsten Ziegner zu kommen: „Wir müssen mal zu null spielen. Das erhöht die Erfolgschancen.“ Kritik äußern wollte der Coach nicht an seinen Abwehrrecken. Die Bereitschaft, das eigene Tor zu verteidigen, die sein Gegenüber Guerino Capretti als Basis für den Erfolg seiner Verler hervorhob, sah Ziegner bei seinen Mannen auch. Das sagte er zumindest auf FN-Nachfrage.

Diese Fragilität ist aber nicht nur an den Abwehrspielern festzumachen. Es geht schon im Mittelfeld los, wo die meisten „zweiten Bälle“ stets beim Gegner landen und die Kickers deshalb dauernd hinterherlaufen müssen. Man kann aber auch noch weiter vorne anfangen: Gerade gegen Verl gelang es den Würzburger Angreifen viel zu selten, einen der oft lang geschlagenen Bälle vorne „festzumachen“, wie man so schön im Fußballer-Jargon sagt. Vor allem Saliou Sané offenbarte in diesem Segment arge Defizite. Da ist die Tatsache, dass er viel unterwegs ist nur ein sehr dünnes Halteseil. Auch Marvin Pourié war in der Disziplin „Ball festmachen“ am Montag nicht gut, aber er strahlte zumindest Torgefahr aus.

Ja, die Chancen waren da für die „Rothosen“, um selbst das 1.0 zu machen. „Wir müssen halt auch einmal das 1:0 machen“, sagte David Kopacz. „Wenn wir führen, dann läuft es anders“, ist sich Marvin Pourié sicher. Und Torsten Ziegner sah es so: „Wir hatten bei den Chancen nicht diesen Punch.“

So schleppen die Kickers wieder einen schweren Rucksack in die Saison. Eine Bürde für die Runde sehen die Protagonisten aber nicht. Marvin Pourié möchte das DFB-Pokalspiel gegen Freiburg nutzen, um den meisten Ballast aus dem Rucksack zu schmeißen. „Wir können da nur gewinnen. Eine Überraschung ist drin.“ Doch dafür muss sich schnell so einiges bessern . . .

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3