Flyeralarm-Chef Thorsten Fischer kündigt sämtliche Sponsoring-Verträge mit dem DFB

Würzburg. Im Rahmen des Frankenduells in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Würzburger Kickers und dem 1. FC Nürnberg gab Thorsten Fischer, Chef des FWK-Hauptsponsors Flyeralarm und Sponsor des DFB folgendes Statement ab, in dem er mündlich die Sponsoring-Verträge mit dem DFB kündigt: "Seit über sieben Jahren sind wir stolzer Sponsor des DFB - mit heute gewesen! Nach heute elf spielentscheidenden Fehlentscheidungen kündige ich auf diesem Wege vorab in mündlicher Form - mit aller Gelassenheit und ohne Emotionen - sämtliche Verträge mit dem DFB. Dies betrifft mein komplettes Sponsoring für die Nationalmannschaft und den DFB. Ich habe den Glauben wie Hoffnung an eine Gleichbehandlung und seriöses Geschäftsgebaren verloren. Seien Sie versichert, dass mir auch bewusst ist, dass unser Team nicht immer die beste Leistung abgerufen wie gezeigt hat. Aber diese krassen, ich sage mittlerweile mutwilligen Fehlentscheidungen gegen uns, lassen mir für uns keine andere Wahl zu."

