  Finanzloch erhöht „Aufstiegsdruck“

Von einem „verdienten Sieg“ sprach auch Bochums Trainer Thomas Reis. Auf Nachfrage fügte er lächelnd an: „Ich hoffe, wir bleiben, wo wir sind.“ Der VfL hatte mit dem 3:0 gegen Würzburg die Tabellenführung der 2. Bundesliga übernommen – zumindest bis Montagabend. Der sportliche Wunsch nach der Rückkehr in die Bundesliga ist beim VfL Bochum das Eine; das Andere sind die Finanzen. Die Corona-Krise hat ein Loch von etwa neun Millionen Euro gerissen. „Wir haben noch einiges zu lösen. Wir planen konservativ, unabhängig davon, in welche Richtung es geht“, sagte Sportvorstand Sebastian Schindzielorz. Die Finanzen erhöhen also den „Aufstiegsdruck“ beim VfL Bochum. mf