Felix Magath nicht mehr für Flyeralarm tätig

Würzburg. Beim Start eines solchen Projekts sei nicht alles planbar gewesen, heißt es in dem Schriftstück. „Vor allem nicht in Zeiten der Pandemie.“ Rückblickend sei der Klub vom Erfolg im vergangenen Sommer, dem Aufstieg in die Zweite Fußball-Bundesliga „überrollt worden. Sei es von der Infrastruktur, Personaldecke oder Aufstellung des Vereins. Der FWK war darauf natürlich nicht optimal vorbereitet und ausgerichtet. Mit vereinten Kräften haben wir uns gegen den Abstieg gestemmt – leider chancenlos.“ Die "echten Gründe für das Ausscheiden Magaths bleiben erst einmal offen.

