FC Würzburger Kickers: Schuppan freut sich über ein „tolles Los“

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am in der ARD-Sportschau die Paarungen der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde 2020/21 ausgelost (wir berichteten bereits in unserer gestrigen Montagsausgabe). Unter anderem trifft dabei am Wochenende vom 6. bis 9. August der FC Würzburger Kickers in der heimischen Flyeralarm-Arena auf den SC Freiburg. Die Elf von Christian Streich belegte in der vergangenen Bundesliga-Saison den zehnten Tabellenplatz und war lange im Rennen um den Einzug in einen internationalen Wettbewerb dabei. In der kommenden Spielzeit bekommen es die „Rothosen“ in der 3. Liga mit der zweien Mannschaft der Badener zu tun.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Ob beim Pokal-Match Zuschauer dabei sein dürfen, wollen die Kickers möglichst bald bekannt geben. Sollte eine gewisse Kapazität möglich sein, werden Dauerkarteninhaber ein Vorkaufsrecht erhalten.

In der vergangenen Saison waren die Kickers in der ersten Pokalrunde auf Hannover 96 getroffen. Dabei waren sie lange klar unterlegen und lagen Mitte des zweiten Durchgangs mit 0:3 zurück, ehe Robert Herrmann und Arne Feick noch Ergebniskosmetik betrieben.

Mehr zum Thema Würzburger Kickers Schuppan möchte „oben dabei sein“ Mehr erfahren Fußball Ziegner sieht Team „auf gutem Weg“ Mehr erfahren

„Ein tolles Los. Der SC Freiburg ist mittlerweile ein etablierter Bundesligist, bei dem über Jahrzehnte sehr gute Arbeit abgeliefert wird. Das wird mit Sicherheit wieder ein absolutes Pokalhighlight. Deshalb hoffen wir, so viele Zuschauer wie möglich im Stadion begrüßen zu dürfen“, freut sich Sebastian Schuppan, Vorstand Sport der Kickers, auf das Duell gegen die Breisgauer. fwk

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2