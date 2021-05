FC Würzburger Kickers: Ronstadt und Verstappen gehen

Der FC Würzburger Kickers meldet zwei weitere Spielerabgänge.

Frank Ronstadt verlässt den FWK und schließt sich zur neuen Saison Zweitligist SV Darmstadt 98 an: „Leider konnte ich mich leider nicht persönlich am Dalle von den Fans verabschieden. Ich hatte sehr viele schöne Momente bei den Kickers. Vor allem natürlich den Aufstieg, Zweitligadebüt und mein erstes Zweitligator. Ich werde die Zeit in Würzburg nie vergessen“, so Ronstadt.

Bei den Südhessen erhält der 23-Jährige einen Dreijahresvertrag: „Ich bin sehr glücklich darüber, weiter in der zweiten Liga spielen zu dürfen. Darmstadt 98 hat sich frühzeitig um mich bemüht und mir das Gefühl gegeben, dass man mich unbedingt an Bord haben will. Ich brenne darauf, nach meiner Verletzung auf den Platz zurückzukehren und mit der Mannschaft loslegen zu dürfen.“

Der gebürtige Hamburger war seit seinem Wechsel nach Würzburg im Juli 2019 ein wichtiger Bestandteil des Teams. In der Aufstiegssaison stand der 23-Jährige 28 Mal auf dem Platz und steuerte insgesamt drei Torvorlagen bei. In der 2. Bundesliga kam Ronstadt auf 24 Einsätze. „Frank Ronstadt verfügt über großes Potential, das hat er in der vergangenen Zweitliga-Saison unter Beweis gestellt. Seine Verpflichtung stand bereits seit längerer Zeit fest, mit den Würzburger Kickers haben wir uns aber ganz bewusst uns auf eine Verkündung nach Saisonende geeinigt. Leider hat sich Frank im Anschluss eine Bänder-Verletzung am Knöchel zugezogen, weshalb er uns in der Vorbereitung nicht zur Verfügung stehen wird. Wir sind aber davon überzeugt, dass wir nach seiner Genesung eine Menge Freude an ihm haben werde“, freute sich Darmstadts Sportlicher Leister Carsten Wehlmann.

Auch Eric Verstappen kehrt dem FC Würzburger Kickers nach zweieinhalb Jahren den Rücken. Mit dem niederländischen Torwart verlässt ein weiterer Bestandteil der Aufstiegsmannschaft den Dallenberg. Verstappen, der im Januar 2019 von Tennis Borussia Berlin nach Mainfranken kam, lief in der 3. Liga 19 Mal für die Kickers auf.

In der 2. Bundesliga streifte sich der Niederländer das Trikot der Rothosen zwei Mal über. Für ein Kuriosum sorgte er beim Spiel in Darmstadt, als er in der 90. Minute als Feldspieler eingewechselt wurde. Zu seinen vielen Highlights gehört auch das DFB-Pokal-Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim, als er „Man oft the Match“ wurde – trotz einer Niederlage im Elfmeterschießen. pati

