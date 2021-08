Die Würzburger Kickers sind seit drei Spielen ungeschlagen. Dies „rechnete“ Trainer Torsten Ziegner in der Spieltagspressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag (13 Uhr) gegen den VfL Osnabrück vor. Dass in der Bilanz zwei Siege im Landespokal gegen einen Bezirks- und einen Bayernligisten eingerechnet sind, erwähnt der Kickers-Coach zwar, aber schmälern will er den Kern seiner Aussage damit

...