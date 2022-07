Erfolgreicher Test im Trainingslager

DJK Ammerthal – FC Würzburger Kickers 0:4

Der FC Würzburger Kickers hat das erste Testspiel im Sommertrainingslager gewonnen. Beim Bayernligisten DJK Ammerthal setzten sich die Kickers mit 4:0 (0:0) durch. „Es war ein guter Test mit einem klaren Ergebnis. Das Spiel war hingegen lange nicht so klar. Aber wir haben den Gegner müde gespielt und nicht nachgelassen. Das hat mir gefallen. Auch haben ich sehr viele gute Dinge gesehen, Dinge, die wir trainiert haben. Die Jungs haben vieles schon gut umgesetzt. Dennoch habe ich auch noch vieles gesehen, woran wir arbeiten müssen und in den kommenden Tagen auch werden“, fasste Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn die Partie auf der Vereinshomepage des FWK zusammen.

Dabei sahen die rund 200 Zuschauer eine ausgeglichene erste Hälfte, in der die Gastgeber durch einen Pfostentreffer von Raffael Kobrowski (25.) und einer Einzelleistung von Nyary Giuliano (32.) die besseren Möglichkeiten hatten. So ging es aus Würzburger Sicht mit viel Luft nach oben und ohne Treffer in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel war zunächst die DJK Ammerthal dem Führungstreffer deutlich näher. Kobrowski drang von rechts in den Strafraum ein, scheiterte aber am starken Würzburger Schlussmann Vincent Friedsam (54.). Es war die letzte Möglichkeit des Bayernligisten, der dem hohen Tempo und der Intensität mehr und mehr Tribut zollen mussten.

Das wussten die Kickers zu nutzen. Erst scheiterte Geremi Perera noch an Ammerthals starkem Torhüter Sommerer (60.). Kurz darauf trat der Keeper aber einem langen Ball Lukas Müllers vorbei und Sané schob ins leere Tor (61.). In der Folgezeit dominierten die Würzburger Kickers das Spielgeschehen und kamen nun immer wieder gefährlich vor das Tor der Hausherren. Jedoch dauerte es bis in die Schlussphase, ehe ein Treffer von Tim Littmann für das 0:2 sorgte (71.). Die Elf von Marco Wildersinn hatte das Geschehen nun endgültig im Griff und kam durch Sané (76.) und Franz Helmer (88.) zu zwei weiteren Treffern. Noch bis Sonntag sind die Kickers im Trainingslager in Amberg. Am Samstag steht um 17 Uhr der zweite Test gegen den Bayernligisten DJK Gebenbach auf dem Programm. pati