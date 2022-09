Er personifiziert die Entwicklung

Lediglich zwölf Gegentore kassierte der FC Würzburger Kickers in den ersten zwölf Partien. Nur die Spvgg. Unterhaching hat mit elf Gegentoren einen Treffer weniger kassiert. Einen großen Anteil daran hat auch FWK-Schlussmann Marc Richter. Der 22-Jährige spielte in der laufenden Regionalligaspielzeit dreimal zu null. Unter anderem in der letzten Partie beim FV Illertissen (6:0). Dort hielt der

