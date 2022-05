Engagement ausgeweitet

Mit der KRE Group präsentiert der FC Würzburger Kickers einen weiteren Hauptsponsor für die kommende Spielzeit. Das aus Bamberg stammende Unternehmen ist ein wichtiger Baustein für die zukünftige Ausrichtung des Vereins. Trotz des Abstiegs baut die KRE Group ab der Spielzeit 2022/23 ihr Engagement bei den Kickers aus und wird Hauptsponsor. „Gerade in der aktuellen Situation sind solche Meldungen für unseren Verein von besonderer Bedeutung“, freut sich Benjamin Hirsch, designierter Vorstandsvorsitzender des FC Würzburger Kickers, über das Bekenntnis zum Verein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Klares Bekenntnis

„Wir sind seit vielen Jahren stolzer und treuer Sponsor der Kickers. In den vergangenen Jahren ist aus diesem Sponsoring eine echte Partnerschaft geworden. Aus diesem Grund ist es für uns selbstverständlich, die Kickers auch zukünftig weiter zu unterstützen. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir alle zusammenhalten und den Kickers beim Neuanfang zur Seite stehen“, erklärt Lars Krakat, geschäftsführender Gesellschafter der KRE Group, diesen Schritt.

In der Saison 2022/23 wird KRE weiterhin der Namensgeber der Spielstätte des Leistungszentrums, dem KRE Sportpark, sein und sich in diesem auch mit Bandenwerbung zeigen. Außerdem beinhaltet die Partnerschaft eine Bandenpräsenz bei den Heimspielen in der Flyeralarm-Arena sowie Werbung auf den Interview-Wänden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Starkes Signal“

Barbara Ziegler, Abteilung Sponsoring beim FC Würzburger Kickers, freut sich über die Erweiterung des Engagements der KRE Group und das entgegengebrachte Vertrauen: „Mit Lars Krakat haben wir einen langjährigen Partner überzeugt, sein Engagement nicht nur fortzusetzen, sondern auch auszubauen. Das ist ein echtes Bekenntnis zum Verein und ein starkes Signal für alle Sponsoren, den Neuaufbau der Kickers in der Regionalliga mitzugehen.“