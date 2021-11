Klar in seinen Gedanken, klar in seiner Kommunikation, klar in seinem Anspruch: Dominik Lang bringt die Dinge auf den Punkt. Hauptamtlich coacht der A-Lizenz-Inhaber seit dieser Saison die U19 der Kickers und ist zudem Torwartkoordinator des Leistungszentrums. Zwei Aufgaben, die dem 36-jährigen Eubigheimer wie auf den Leib geschnitten sind. Einerseits war es schon immer sein Ziel,

...