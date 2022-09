Ein Highlight-Spiel jagt derzeit beim FC Würzburger Kickers das nächste. Nach dem Regionalliga-Spitzenduell gegen die SpVgg Unterhaching (0:1) und dem Derby gegen den 1.FC Schweinfurt 05 (5:2), empfangen die „Rothosen“ am am heutigen Dienstag Dienstag um 18.30 Uhr in der Flyeralarm-Arena im Totopokal-Achtelfinale den Drittligisten SpVgg Bayreuth

„Es ist vermutlich der beste Gegner, den

...