Ein neuer Trainer wird kommen

Am vergangenen Donnerstag hatte sich Ralf Santelli noch etwas kryptisch zu seiner Zukunft als Cheftrainer beim FC Würzburger Kickers geäußert. Sport-Vorstand Sebastian Schuppan sorgte am Samstag für Klarheit: „Es wird einen neuen Cheftrainer geben. Ralf brauchen wir ganz, ganz arg in der Jugend.“ Santelli wird also weiter das Nachwuchsleistungszentrum leiten. Der neue Coach müsse so schnell wie möglich gefunden werden, weil um ihn herum dann auch der neue Kader gebaut werden müsse. „Es muss einer sein, der anpacken und etwas erreichen will“, umriss Schuppan das Anforderungsprofil. Zudem müsse er auf die Jugend setzen. mf

